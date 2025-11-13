Vaccarezza ad Arnasco, Orco Felgino e Vezzi: interventi su strade, ma anche sanità territoriale

Arnasco/Orco Feglino/Vezzi Portio. Il consigliere regionale Angelo Vaccarezza in visita in tre piccoli comuni dell’entroterra savonese.

Prima tappa ad Arnasco con un incontro assieme al primo cittadino Matteo Mirone, che ricopre anche la carica di consigliere provinciale con delega alla viabilità per il ponente ligure. “Si è parlato della realizzazione di importanti opere infrastrutturali, come ad esempio la rotonda di Campochiesa, e del progetto di affidamento diretto ai comuni dell’entroterra dello sfalcio dell’erba lungo le strade provinciali” ha detto il consigliere regionale.

“Un altro punto cruciale è stata la valutazione della possibilità che la Provincia si faccia carico di tratti di strada comunali ad alto scorrimento, al fine di offrire un maggiore supporto e aiuto ai comuni stessi”.

“La Regione Liguria farà e continuerà a fare la sua parte per sostenere un’amministrazione fondamentale come quella provinciale, che una riforma scellerata ha privato di risorse, ma non delle sue competenze” ha aggiunto Angelo Vaccarezza

La seconda tappa istituzionale è stata ad Orco Feglino e l’incontro con il sindaco Simone Durante e il consigliere con dfelega ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, Maria Milva Benne, “per un proficuo momento di confronto sulle priorità del territorio. L’incontro è stato l’occasione per una panoramica approfondita sulle principali criticità e sulle prospettive di sviluppo di quest’area”.

“Al centro del confronto i problemi legati alla manutenzione e alla sicurezza delle strade. In particolare, si è discusso della necessità di intervenire con maggiore frequenza ed efficacia per garantire la piena fruibilità e l’incolumità di chi le percorre”.

“Un altro tema di fondamentale importanza affrontato oggi è stato quello relativo alla sanità territoriale, ed in particolare la cruciale questione della figura del medico di base dedicato. L’accesso ai servizi sanitari primari rappresenta una priorità assoluta per le comunità dell’entroterra”.

“L’amministrazione comunale ha messo a disposizione un locale dove, dalla fine del 2023, è operativo una volta alla settimana un ambulatorio di prossimità che, come tutti quelli aperti nel territorio della provincia di Savona, costituisce un valido supporto per la comunità”.

“Abbiamo discusso attivamente delle misure necessarie per assicurare la presenza costante e stabile di un medico di medicina generale, essenziale per la tutela della salute dei cittadini residenti” ha evidenziato ancora il consigliere Vaccarezza.

Ultima tappa nel Comune di Vezzi Portio. Anche qui il tema centrale è stato quello delle strade: “Insieme al primo cittadino Germano Barbano e al responsabile dell’Ufficio Tecnico, l’architetto Marianna Scaringi, abbiamo affrontato un argomento cardine per il comprensorio: la sicurezza viaria e la tutela del territorio. La manutenzione delle strade provinciali rappresenta un investimento fondamentale, non un semplice costo, per garantire la sicurezza e la qualità della vita degli abitanti”.

“Strade pulite, sgombre da vegetazione e con un manto integro riducono drasticamente il rischio di incidenti e i danni ai veicoli”.

“Una viabilità sicura è di vitale importanza per l’economia e la logistica, soprattutto nelle aree interne, assicurando il rapido accesso ai servizi essenziali, come i soccorsi in caso di emergenza. La cura del ciglio stradale e il controllo idraulico sono inoltre parte integrante della tutela del territorio: la mancata pulizia e lo sfalcio irregolare possono ostruire le canalette di scolo, aggravando i fenomeni di dissesto idrogeologico in caso di maltempo”.

“È importante avere la possibilità di gestire tutte queste operazioni, in modo da agire con una maggiore tempestività e una conoscenza capillare delle criticità locali”.

“La corretta gestione e manutenzione delle strade provinciali è un atto di responsabilità che salvaguarda l’incolumità pubblica e la stabilità dell’ambiente circostante” conclude.