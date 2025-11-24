Uomo senza fissa dimora all’interno dei locali di Arte: denunciato dalla polizia locale

Savona. Nella giornata odierna la Polizia Locale è intervenuta in piazza Garelli a seguito di una segnalazione relativa alla presenza di un uomo senza fissa dimora che aveva trovato riparo all’interno di alcuni locali di A.R.T.E.

Gli agenti, dopo aver proceduto all’identificazione del soggetto, hanno accertato irregolarità in materia di normativa sull’immigrazione e violazioni riconducibili all’invasione di edifici. L’uomo è stato pertanto deferito all’autorità giudiziaria.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività ordinarie di controllo e presidio del territorio svolte dalla Polizia Locale, finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle situazioni di degrado urbano, con particolare attenzione alle aree sensibili del centro cittadino.