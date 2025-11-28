Albenga. Stupore ad Albenga, questa mattina (28 novembre), non proprio in centro, ma poco ci manca.

Quello che sembra a tutti gli effetti essere un lupo, infatti, è stato immortalato in un filmato realizzato con lo smartphone da una automobilista, che se lo è trovato prima di fronte e poi di fianco alla vettura.

L’avvistamento è avvenuto nella prima mattinata, in viale Martiri della Foce, poco dopo il Self in direzione monte.

Nel filmato si vede il lupo spuntare all’improvviso sulla pista ciclabile che costeggia il Centa (probabilmente è salito proprio dalle sponde del fiume), quindi attraversare la strada, in mezzo al traffico, palesemente spaventato e disorientato.

guarda tutte le foto 9



Un lupo ad Albenga

Capita spesso di fare confusione con i cani, in particolare il lupo cecoslovacco, ma in questo caso ci sono diversi indizi che sembrano evidenziare si trattasse di un lupo: le orecchie arrotondate, tipiche proprio del lupo (il cane le ha “a punta”), e la coda, che nel lupo risulta più corta e dritta rispetto al cane e termina con la punta nera come l’esemplare immortalato.

Mentre il fatto che arrivasse dalla zona del fiume può essere giustificato dalla presenza frequente di greggi di pecore portate a pascolare proprio in quella zona, il cui odore potrebbe averlo attirato.

Ormai, comunque, è un fenomeno sempre più diffuso l’avvistamento di lupi che, mossi dalla fame, si spingono fino ai centri urbani e alle aree periferiche abitate.