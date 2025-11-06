Un gesto di grande generosità: un anello Trilogy donato alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – sezione di Savona

Savona. La LILT desidera esprimere la sua più profonda e sincera gratitudine alla ditta Besio e alla Gioielleria Vecchia Savona per un gesto di straordinaria generosità. Le due realtà imprenditoriali savonesi hanno infatti donato alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – sezione di Savona- un prezioso anello Trilogy, del valore commerciale di 1.790 euro.

Il gioiello era il primo premio di un concorso indetto dalle due aziende durante il periodo pasquale. Come previsto dal regolamento ufficiale del concorso, redatto e depositato a termini di legge, era stata inserita una clausola a scopo benefico: qualora il premio non fosse stato ritirato dal vincitore entro il termine di sei mesi, sarebbe stato automaticamente devoluto alla LILT di Savona.

Alla scadenza dei termini, il premio non è stato reclamato. I promotori del concorso, dimostrando grande serietà e mantenendo fede all’impegno preso, hanno quindi contattato l’Associazione per procedere alla donazione.

“Siamo rimasti piacevolmente sorpresi e profondamente grati”, dichiara il Presidente della Lilt di Savona, dott. Marcello Brignone. “Non eravamo a conoscenza di questa lodevole iniziativa, che unisce l’attività commerciale a un concreto impegno sociale sul territorio. Un grazie di cuore alla Gioielleria Vecchia Savona e alla ditta Besio – storica rappresentante dell’artigianato agroalimentare savonese – per aver pensato alla nostra realtà. Questo contributo è estremamente prezioso e ci permetterà di sostenere le nostre attività e i nostri progetti”.

La LILT di Savona trasformerà questa donazione in fondi che saranno interamente destinati al sostegno dei progetti di prevenzione che la lega sviluppa sul territorio.