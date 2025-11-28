“Un disegno per l’ospedale”, l’iniziativa solidale delle Principesse in Corsia

Savona. Torna l’iniziativa “Un disegno per l’ospedale”. La proposta di realizzare un disegno, che successivamente le Principesse consegneranno ai bambini ricoverati in ospedale, è stata accolta con entusiasmo da tantissimi istituti scolastici del territorio Savonese e albissolese ma anche da molte scuole sparse per tutta Italia. L’edizione precedente ha raccolto più di 700 disegni inviati persino dalla Sardegna e dalla Sicilia.

I bambini impiegano il loro tempo, le loro energie ma soprattutto il loro cuore per realizzare un piccolo “dono pittorico” verso un loro coetaneo che sta attraversando un momento di difficoltà e senza nemmeno rendersene conto iniziano a sperimentare le basi del volontariato ovvero donare il proprio tempo agli altri.

Martedì 9 Dicembre le Principesse in Corsia si recheranno in alcuni istituti scolastici per ritirare i disegni realizzati dai bambini e per parlare con i bambini di volontariato e gesti gentili.

L’organizzazione di volontariato pediatrico Principesse in Corsia è attiva sul territorio ormai da 6 anni e opera come organizzazione di volontariato in molti ospedali pediatrici. Il progetto nato nella pediatria Gaslini di Savona con il supporto del primario il dott.Alberto Gaiero ha esteso il proprio operato all’ Istituto Gaslini di Genova, all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino e al reparto pediatrico oncologico dell’istituto Tumori di Milano.