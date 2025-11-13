Ultimatum di Salvini ad Autostrade: “O partono tutti i cantieri o si ridiscute tutto”

Liguria. Durante un intervento a margine di un’audizione alla Camera, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha lanciato ad Autostrade per l’Italia un ultimatum: “O partono tutti i cantieri previsti, senza eccessivi aumenti tariffari, oppure si ridiscute tutto. Sono disponibile a ridiscutere tutto, ma proprio tutto, dal punto di partenza”.

Si parla di ultimatum perché il ministro non si farebbe problemi, in caso di ulteriore disappunto, a rivedere sia le concessioni in capo ad Aspi sia il piano economico finanziario della società, del valore di circa 30 miliardi, che è al vaglio del ministero proprio in questa fase.

La posizione di Salvini rimanda anche ad alcuni input genovesi: da mesi è in atto un duro confronto tra il Comune e Autostrade sulle risorse necessarie per mettere in sicurezza le infrastrutture cittadine, in primo luogo ponti, passerelle e cavalcavia.

Prima era stata la sindaca Silvia Salis a lanciare l’allarme sul rischio dei fondi in meno per la sicurezza a causa degli extracosti del tunnel subportuale, ma più di recente anche l’assessore Massimo Ferrante ha avvertito che molti dei 620 viadotti cittadini rischiano chiusure o limitazioni al traffico se Aspi non stanzierà quei 40 milioni richiesti dal Comune.

Tali fondi, chiesti tramite una revisione dell’accordo sui ristori dovuti per i danni del crollo del Morandi, dovrebbero essere dirottati sulla manutenzione della rete viaria cittadina.

“Non mi sembra che stiano investendo tutto quello che avevano promesso di investire, a partire da Genova, che è una città ferita e la ferita è ancora aperta – ha aggiunto Salvini, parlando sempre di Aspi – mi sembra che ci siano tempi troppo lunghi e fondi non sufficienti. O fanno tutto quello che si sono impegnati a fare, o sono disponibile a rivedere tutto. Che ci siano code perenni e manutenzioni che vanno a rilento con dividendi da centinaia di milioni di euro e profitti dell’8% annuo è una cosa per me inaccettabile. Non solo a Genova, ma penso all’Adriatica, penso all’A1 e penso ad altri tratti”.

“Mi sembra – ha concluso alla Camera – che lo stesso rendimento che i fondi privati non vogliono mettere in discussione, superiore all’otto per cento, non sia compatibile con la lentezza con cui procedono i lavori, quindi o mi convincono ad andare avanti, oppure si può anche rivedere tutto da capo”.

Sanna (PD): “Da Salvini la solita pantomima: invece di fare la solita voce grossa con Aspi faccia il Ministro e agisca”

“Da Salvini la solita Pantomima. Invece di fare la voce grossa contro Aspi faccia il Ministro e agisca. Forse ha dimenticato di essere al governo e, oltre a dover conoscere le criticità da risolvere e i grossi problemi delle infrastrutture liguri, dovrebbe anche essere lui a dettare la linea. Invece è così poco informato, e soprattutto poco interessato alla Liguria, che ha dovuto leggere un articolo su un quotidiano locale per scoprire che qualcosa non andava”. Così il capogruppo del Partito Democratico in Regione Armando Sanna in replica alle parole di Salvini su Aspi.

“Il suo viceministro Rixi non lo ha informato del progetto del Tunnel subportuale che Aspi vuol far pagare ai cittadini liguri attraverso i pedaggi, invece di rispettare l’accordo preso come compensazione per il crollo del Ponte Morandi? Non è stato informato dell’aumento dei pedaggi autostradali, che per i liguri sarebbero l’ennesima beffa? Il Ministro finora è riuscito solo a inaugurare lotti zero, come quello della Gronda, senza preoccuparsi che poi è tutto fermo. Salvini invece di urlare prenda la macchina e venga in Liguria percorrendo l’autostrada, se vuole lo accompagniamo anche noi, così gli facciamo vedere da vicino le condizioni in cui versano le infrastrutture liguri, dei tempi che ci vogliono per raggiungere la nostra Regione che, a causa delle mancate attenzioni di questa destra al governo del Paese e della Liguria, è diventata un’isola”.

“Ci aspettiamo molto di più da chi governa, ma forse per Salvini e Rixi è chiedere troppo. Non possono ancora una volta essere i liguri a pagare l’inerzia e l’incapacità di prendere posizioni di questa destra. I cittadini non se ne fanno nulla delle prese di posizione a parole: vogliono i fatti e ad oggi questi non ci sono”,