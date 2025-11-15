Uildm Albenga, il 23 novembre l’inaugurazione del nuovo mezzo per il trasporto disabili

Albenga. Domenica 23 novembre alle 15 al parco giochi “Peter Pan” di via Dalmazia si terrà l’inaugurazione del nuovo mezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità della sezione Uildm “Antonio e Amedeo Pareto” di Albenga. Si tratta di “un importante risultato che rafforza l’impegno dell’associazione nel garantire inclusione, autonomia e supporto concreto ai cittadini con fragilità”.

Il nuovo mezzo, un Ford Transit Custom, è stato donato da un cittadino anonimo e allestito con una pedana per il trasporto disabili, al fine di garantire spostamenti sicuri, accessibili e dignitosi alle persone assistite dalla Uildm.

Il pomeriggio prevede l’accoglienza delle associazioni e delle autorità, i saluti istituzionali e, a seguire, il rito di benedizione del nuovo veicolo, che sarà presieduto da Guglielmo Borghetti, vescovo di Albenga-Imperia.

La giornata sarà presentata da Moira Massari e arricchita dalla musica della band Viko.

La Uildm di Albenga esprime “profonda gratitudine al generoso donatore, al Comune di Albenga per il patrocinio e all’Associazione Sant’Eulalia e alla Band Viko per la collaborazione”.

La cittadinanza è invitata a partecipare.