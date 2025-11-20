“Tutti per le donne”, fino al 30 novembre con la spesa da Dimar doni ad Artemisia Gentileschi

Savona. Nel cinquantesimo anno di attività, Dimar rinnova il proprio impegno nella responsabilità sociale d’impresa con l’iniziativa “Tutti per le donne”, che coinvolgerà i punti vendita Mercatò, Mercatò Local, Mercatò Big, Mercatò extra, Ok Market, Catering e Benspeso dal 17 al 30 novembre 2025.

Nei supermercati e negli ipermercati della rete sarà possibile donare 2 euro in cassa: l’azienda si impegna a raddoppiare l’importo raccolto. I fondi saranno destinati a tre associazioni attive nel contrasto della violenza di genere, tra cui l’associazione Artemisia Gentileschi, con sedi ad Albenga e Loano, che offre accoglienza, sostegno e percorsi di supporto per le donne vittime di violenza.

Le associazioni beneficiarie (oltre ad Artemisia Gentileschi ci sono Telefono Rosa di Torino e Mai+Sole di Savigliano) operano quotidianamente al fianco delle donne vittime di violenza, offrendo supporto, aiuto, protezione.

La campagna sarà accompagnata da una comunicazione dedicata nei punti vendita aderenti e sui canali digitali aziendali. Dimar auspica una partecipazione ampia da parte della clientela, nella convinzione che anche un piccolo gesto possa trasformarsi in un aiuto concreto per chi opera sul territorio.

“Da cinquant’anni la nostra azienda cresce insieme alle persone e ai territori in cui opera – dichiara l’amministratore delegato Alessandro Revello – mantenendo saldi i propri valori di responsabilità e impegno sociale. Crediamo che fare impresa significhi anche contribuire al benessere collettivo, con gesti concreti e coerenti con la nostra storia. Questo è lo spirito con cui continuiamo a guardare al futuro: con la consapevolezza che ogni traguardo ha senso solo se condiviso”.

“Nel nostro cinquantesimo anniversario sentiamo ancora più forte la responsabilità di restituire valore alla nostra comunità – afferma la presidente Simona Revello – Questa seconda iniziativa solidale nasce dal desiderio di offrire un aiuto concreto alle donne che cercano di lasciarsi alle spalle situazioni di violenza. Come donna e come Presidente di un’azienda composta per oltre il 77% da donne, credo che su questo tema ci sia una sensibilità profonda e autentica. Essere solidali significa riconoscere la nostra responsabilità verso gli altri e verso il territorio che ci dà forza e identità, impegnandoci ogni giorno per trasformare i valori in azioni concrete”.