Turismo Albenga, Lugani: “–46mila presenze nel 2025. Non basta il patrocinio comunale per intestarsi un evento, servono progetti veri”

Albenga. “Bene la presentazione di Liguria Tourism al Campus Universitario di Savona, è fondamentale lavorare in sinergia con Ministero, Regione ed Università per costruire una rete solida e innovativa capace di sostenere davvero il nostro territorio. Ma i dati turistici di Albenga relativi al 2025, purtroppo, non sono confortanti: ogni mese dell’anno registra un segno negativo rispetto al 2024, con un’estate che si è chiusa con numeri preoccupanti: Giugno: –4%, Luglio: –9,87%, Agosto: –6,62% e Settembre: –12,56%”. Così il consigliere comunale albenganese Guido Lugani.

Spiega Lugani: “Ad oggi (in attesa degli ultimi tre mesi dell’anno) il territorio ingauno totalizza –46.755 presenze, un dato che non possiamo ignorare. Ancor più significativo è che Albenga, tra i comuni turistici più rappresentativi del nostro comprensorio, risulta l’unico con il segno negativo, mentre i territori vicini mostrano una crescita: Alassio: +0,39%, Loano: +13,43% e Pietra Ligure: +3,18% Per questo riteniamo indispensabile un supporto concreto all’Assessore al Turismo, affinché possa imprimere nuovo slancio alla promozione turistica e, soprattutto, alla creazione di eventi, che oggi sono quasi interamente sostenuti da associazioni private, per cui non è sufficiente limitarsi a concedere il patrocinio comunale per “intestarsi” un evento”.

“Serve creatività, programmazione e visione, elementi che ci aspettiamo dall’Assessore Vio, certi che il prossimo Natale e Capodanno possano rappresentare un passo avanti, contribuendo a chiudere al meglio il 2025 e a inaugurare un 2026 più ambizioso e positivo per Albenga”, conclude Lugani.