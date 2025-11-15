Treni, scatta l’interruzione totale sulla Genova-Ventimiglia-Savona: tutte le modifiche del fine settimana

Liguria. Altri possibili disagi per chi si muove in treno in Liguria. Fino a domenica scatta l‘interruzione totale della circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia tra le stazioni di Cogoleto e Genova Sestri Ponente con modifiche alla circolazione.

L’interruzione è necessaria per consentire la demolizione del viadotto di accesso all’area portuale di Genova Voltri a cura dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale per conto di Autostrade e, a cura del Comune di Genova, la realizzazione di un microtunnel per le tubazioni degli oleodotti interferenti con le opere di adeguamento idraulico sul rio Molinassi. Contestualmente proseguiranno le attività di realizzazione del sestuplicamento del nodo di Genova e di innalzamento del marciapiede del primo binario di Genova Pegli.

Disagi che oggi si fanno sentire ancora di più a causa della chiusura dell’Aurelia all’altezza della galleria del Pizzo, tra i comuni di Genova e Arenzano, a causa di una frana. L’allarme è scattato all’alba, sul posto i vigili del fuoco.

Genova. Modifiche alla circolazione dei treni del Regionale e Intercity, per la realizzazione di interventi che interessano la linea ferroviaria tra Cogoleto e Genova Sestri Ponente nei prossimi due weekend.

Le modifiche in dettaglio

Sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia nelle intere giornate di sabato e domenica 8/9 e 15/16 novembre, i treni subiscono le seguenti variazioni.

TRENI DEL REGIONALE

· sabato 15 novembre i treni della relazione Genova Nervi-Genova Brignole-Genova Voltri sono parzialmente cancellati tra Genova Sampierdarena/Genova Sestri Ponente e Genova Voltri;

· sabato 15 e domenica 16 novembre, i treni tra il ponente ligure e Genova, Milano o il levante ligure sono cancellati totalmente o parzialmente tra Savona o Cogoleto e il nodo di Genova; è istituito un servizio bus;

TRENI INTERCITY

· sabato 15 e domenica 16 novembre, i treni delle relazioni Savona-Torino, Ventimiglia/Savona-Milano e Ventimiglia-Roma sono parzialmente cancellati nella tratta Ventimiglia/Savona – Genova Piazza Principe e alcuni treni modificano l’orario; è istituito un servizio bus.

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, sui bus non è ammesso il trasporto bici e animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.