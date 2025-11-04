Treni, Bozzano (Vince Liguria): “Ferrovie dello Stato già al lavoro per portare l’Intercity 633 anche ad Arenzano e Varazze”

Liguria. “Finalmente un segnale concreto per il Levante savonese e l’estremo ponente genovese, troppo a lungo esclusi dai collegamenti ferroviari veloci”. Così il consigliere regionale Alessandro Bozzano, primo firmatario dell’interrogazione sul servizio di trasporto pubblico ferroviario, che ha portato oggi in aula il tema della mancanza di fermate tra Genova Piazza Principe e Savona, un tratto che attraversa località di eccellenza come Arenzano, Cogoleto, Varazze, Celle Ligure e le Albisole.

Bozzano ha chiesto alla giunta di richiedere al Ministero delle Infrastrutture e a Trenitalia la fermata degli Intercity nelle stazioni di Arenzano e Varazze almeno per i periodi di maggior interesse turistico. Il consigliere ha rilevato che fra Genova-Principe a Savona, l’Intercity 633 non prevede alcuna fermata anche se l’area è di grande importanza per i flussi turistici provenienti da Milano, con mete importanti come Arenzano, Cogoleto, Varazze, Celle e Albisola.

“Oggi l’Intercity 633 da Milano a Ventimiglia attraversa territori fondamentali per il turismo e il lavoro, ma non effettua neppure una fermata – spiega Bozzano –. È una scelta che penalizza da anni cittadini, pendolari e operatori turistici. Chiediamo con forza di ristabilire un equilibrio nei collegamenti, restituendo al Levante savonese un servizio ferroviario veloce e competitivo, come esisteva un tempo.”

Bozzano si è detto pienamente soddisfatto della risposta arrivata dall’assessore Marco Scajola, che ha annunciato l’avvio da parte di Trenitalia di uno studio tecnico per valutare l’inserimento delle fermate di Arenzano e Varazze nell’Intercity 633 da Milano a Ventimiglia, proprio su richiesta avanzata da Bozzano e accolta con tempestività da Regione Liguria.

“Ringrazio l’assessore Scajola – sottolinea Bozzano – per la rapidità con cui ha preso in carico la mia proposta e per l’impegno nel dialogo con il Ministero e con Trenitalia. È la dimostrazione che una politica del fare, concreta e vicina ai territori, può davvero ottenere risultati.”