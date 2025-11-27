Trasporti, possibili disagi per chi si sposta in treno oggi: proclamato sciopero del personale mobile Intercity

Liguria. Possibili disagi per chi deve spostarsi in treno oggi in Liguria.

Le segreterie regionali liguri delle sigle sindacali Filt, Fit, Uilt, Ugl, Fast e Orsa, infatti, hanno proclamato uno sciopero del personale mobile della direzione Operation Intercity di Trenitalia di Genova. La protesta inizierà alle 9.01 e terminerà alle 13 di oggi giovedì 27 novembre.

In concreto lo sciopero potrebbe riguardare alcuni treni Intercity che potrebbero subire cancellazioni o limitazioni. Nessuna ripercussione invece sui treni regionali.

Da ricordare poi lo sciopero generale di 24 ore proclamato da Usb e altre sigle sindacali per la giornata di venerdì 28 novembre con ripercussioni anche sul trasporto pubblico.

La protesta è scattata dopo l’aggressione a un capotreno avvenuta nella serata di martedì, alla stazione di Brignole.

Nella fase di controllo, dopo l’apertura di un bagno, il ferroviere era stato aggredito da uno sconosciuto che è poi fuggito.