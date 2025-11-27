  • News24
Braccia incrociate

Trasporti, possibili disagi per chi si sposta in treno oggi: proclamato sciopero del personale mobile Intercity

La protesta inizierà alle 9.01 e terminerà alle 13 di oggi giovedì 27 novembre

Intercity treno Intercity

Liguria. Possibili disagi per chi deve spostarsi in treno oggi in Liguria.

Le segreterie regionali liguri delle sigle sindacali Filt, Fit, Uilt, Ugl, Fast e Orsa, infatti, hanno proclamato uno sciopero del personale mobile della direzione Operation Intercity di Trenitalia di Genova. La protesta inizierà alle 9.01 e terminerà alle 13 di oggi giovedì 27 novembre.

In concreto lo sciopero potrebbe riguardare alcuni treni Intercity che potrebbero subire cancellazioni o limitazioni. Nessuna ripercussione invece sui treni regionali.

Da ricordare poi lo sciopero generale di 24 ore proclamato da Usb e altre sigle sindacali per la giornata di venerdì 28 novembre con ripercussioni anche sul trasporto pubblico.

La protesta è scattata dopo l’aggressione a un capotreno avvenuta nella serata di martedì, alla stazione di Brignole.

Nella fase di controllo, dopo l’apertura di un bagno, il ferroviere era stato aggredito da uno sconosciuto che è poi fuggito.

