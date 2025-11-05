Loano. Sono state giornate intense e altamente formative quelle che le classi del triennio del corso Sistema Moda hanno dedicato alla partecipazione alle sfilate dell’evento Fashion Graduate Italia, tenutosi nel capoluogo lombardo dal 28 al 30 Ottobre presso Base Milano.

In tale occasione le principali Accademie di moda del territorio nazionale (NABA, IED, IUAD, Istituto Marangoni e altri), con le quali l’Istituto Falcone da anni collabora per l’orientamento dei propri studenti, hanno presentato le proposte progettuali e stilistiche dei loro migliori talenti, sottolineando l’importanza del legame attuale tra moda e sostenibilità, nell’ottica della salvaguardia del pianeta e dell’economia circolare.

Così sulle passerelle si sono alternate creazioni nate dalla tecnica dell’upcycling, progetti di modellistica d’avanguardia e veri e propri abiti-scultura, che hanno permesso agli alunni di riflettere sulle professioni del settore moda con nuove visioni e prospettive future.

A completare il percorso formativo la visita alla mostra “Milano, per amore” presso la

Pinacoteca di Brera, nella quale gli studenti hanno potuto ammirare l’universo creativo di

Giorgio Armani attraverso 150 abiti d’archivio che ripercorrono la storia del brand nel corso dei decenni e che sembrano dialogare con eleganza e fascino con i capolavori del museo.