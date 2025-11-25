Tpl in Consiglio regionale, PD: “Servono più risorse e azioni concrete a tutela del servizio”

Liguria. Il consigliere regionale Davide Natale (Pd) ha chiesto alla Giunta i tempi in cui verranno assegnati i finanziamenti che erano previsti nell’ordine del giorno, presentato dal gruppo Pd e approvato all’unanimità nel luglio scorso durante la sessione di bilancio, con il quale si impegnava la Regione a destinare 5 milioni di euro al trasporto su gomma ai diversi bacini.

Il consigliere ha sottolineato che il trasporto pubblico su gomma ligure ha bisogno di investimenti per il suo rilancio.

“Per il Trasporto Pubblico Locale serve un impegno della Regione per incrementare la quota destinata alla gomma. Soltanto così le aziende avranno risorse immediate da poter utilizzare per coprire i costi del servizio e implementarlo”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale su Trasporto pubblico locale dopo risposta alla sua interrogazione in aula.

“Nella prossima discussione di bilancio regionale – prosegue Natale – una delle priorità che metteremo in campo come Gruppo PD sarà quella di prevedere emendamenti per sostenere il Tpl. Ci auguriamo che dalla riunione convocata per lunedì prossimo da parte dell’assessore Scajola con i presidenti delle province, possa emergere un modello nuovo di ripartizione delle risorse capace di superare il sistema adottato all’inizio dell’anno, che vedeva premiato il territorio più vicino al confine con la Francia. Tale scelta ha comportato, rispetto alle percentuali storiche di ripartizione, una diminuzione dell’8 per cento per il bacino del Levante e una diminuzione del 2 per cento per il bacino dell’Area metropolitana”.

“Bucci ci ha abituati alle boutade, ma dovrebbe evitare di farle su temi straordinariamente importanti come quello del Tpl”.

“In un contesto in cui ci sono quattro bacini di servizio, quattro società diverse e quattro stazioni appaltanti, l’acquisto di quote di una di queste società non permette di arrivare ad avere una società unica. Si riprenda invece il progetto che mise in campo il centrosinistra che troppo frettolosamente questa destra ha messo in un cassetto, cioè dar vita a un’Agenzia unica regionale partecipata dagli enti locali, che sia capace di disegnare il servizio di trasporto pubblico del futuro. Quello sarà il primo passo per garantire una maggiore omogeneità di servizio del territorio ligure e creare condizioni per consolidare maggiormente le aziende che attualmente operano nel settore” conclude Natale.

L’assessore ai trasporti Marco Scajola ha ricordato che sono stati messi a disposizione 5 milioni per il trasporto pubblico su gomma e che lunedì prossimo ci sarà un incontro con i presidenti delle Province per definirne la ripartizione.