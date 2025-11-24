Tovo San Giacomo, danni per i lavori della fibra ottica: tranciati cavi e black out dell’illuminazione pubblica

Tovo San Giacomo. Senza illuminazione pubblica da due settimane: a Tovo San Giacomo i lavori per il posizionamento della fibra ottica causano un black out e numerosi cittadini di via Giorni Santarò e via Uliveto sono al buio da giorni.

La protesta arriva dai cittadini che lamentano non solo il disservizio, ma anche la mancanza di sicurezza nelle ore serali e notturne in punti del paese dove i lampioni, per la precisione 47 su 49, risultano completamente spenti.

A spiegare la situazione è lo stesso sindaco Alessandro Oddo: “Purtroppo la ditta a cui Open Fiber ha affidato l’intervento ha tranciato dei cavi e si è verificato questo grave problema sui punti luce a led dell’illuminazione pubblica che riguarda queste due vie”.

“Il Comune è stato fortemente danneggiato e capiamo i disagi per gli abitanti, ma ci siamo prontamente attivati per risolvere la situazione e ripristinare i punti luce”.

“Ora, con le scuse di Open Fiber, è stata già avviata la procedura per la riparazione e sostituzione delle lampade a led“.

“Stiamo parlando di un danno stimato in circa 30 mila euro” conclude il primo cittadino tovese.