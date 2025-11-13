Torna Miss Inverno: aperte le iscrizioni alla nona edizione del beauty contest invernale

Laigueglia. Sono aperte le iscrizioni per la prossima edizione di Miss Inverno, il beauty contest creato da Luca Valentini nel 2016 che, per la prima volta quest’anno si svolgerà a Laigueglia, in piazza Cavour, domenica 21 dicembre a partire dalle 16.

Oltre alla nuova città ospitante, saranno anche molte altre le novità che caratterizzeranno l’ultima edizione di Miss Inverno da scoprire nel corso delle prossime settimane visitando i profili social ufficiali del concorso su Instagram e Facebook riguardo le sfilate, gli ospiti e, l’introduzione, per la prima volta, della categoria “Lady”, dedicata a concorrenti di età superiore ai 32 anni. Tornerà invece a condurre la serata l’influencer ligure Ilaria Salerno, già Miss Inverno 2018 e Miss Social Liguria a Miss Italia nel 2023.

Colori, profumi ed atmosfere del periodo faranno come sempre da sfondo all’evento che incoronerà le due nuove reginette dell’inverno scelte da una giuria qualificata tra le venti protagoniste della prossima edizione. A cedere il titolo sarà l’attuale Miss Inverno in carica, Marta Giannotti, anche lei presente il 21 dicembre a Laigueglia

Per partecipare a Miss Inverno è necessario avere un’età compresa tra i 17 e i 32 anni o, per la categoria “Lady” tra i 33 e i 55 ed essere residenti sul territorio italiano. Info ed iscrizioni WhatsApp al 3383891296 oppure via mail direttamente a: lucavalentini2@gmail.com.