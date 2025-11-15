Agg. ore 10.35 Nel tratto chiuso il traffico viene fatto scorrere su una corsia. L’obiettivo è “smaltire” la coda (di circa un chilometro) per consentire ai mezzi di soccorso di operare per la rimozione del veicolo incidentato e il ripristino delle barriere metalliche di protezione. Durante queste operazioni l’autostrada rimarrà ancora chiusa.

Il traffico proveniente da Savona viene deviato obbligatoriamente sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dove si registrano 2 chilometri di coda, e attraverso la diramazione Predosa-Bettole può percorrere la A7 Serravalle-Genova verso Genova.

Liguria. Questa mattina un autoarticolato con targa spagnola si è intraversato sull’A10 in direzione Genova, poco prima del casello di Pra‘, bloccando completamente la carreggiata. Non risultano altri mezzi coinvolti.

La motrice del tir ha sfondato le protezioni laterali e il mezzo è rimasto leggermente inclinato su un fianco. Il conducente, che ha perso il controllo del mezzo complice probabilmente l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, ha riportato una ferita al piede che gli è stata medicata sul posto.

I soccorsi, inviati comunque sul posto, hanno avuto difficoltà a raggiungere il luogo dell’incidente a causa della chiusura in Aurelia. È stata inviata un’automedica anche dal 118 di Savona. Sul posto anche la polizia stradale e i vigili del fuoco.

Incidente in A10, tir finisce di traverso e blocca la carreggiata

Il traffico è rimasto bloccato con 2 chilometri di coda destinati ad aumentare. Le operazioni di recupero si prevedono piuttosto complesse.

In questo momento tutte le direttrici tra Ponente e Levante ligure sono interrotte: la circolazione ferroviaria è sospesa per lavori e l’Aurelia è chiusa per una frana all’altezza di Vesima (il traffico, all’altezza del chilometro 547,450, è deviato in entrambe le direzioni lungo la viabilità secondaria con indicazioni sul posto). Chiunque voglia raggiungere Genova deve percorrere le strade dell’entroterra oppure bypassare il nodo di Genova in autostrada attraverso la A6 e la A7.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce si registrano ripercussioni con coda tra Masone ed il bivio per la A10 Genova-Savona verso Genova. In alternativa a chi è diretto verso Genova, consigliamo di percorrere la A7 Serravalle-Genova.