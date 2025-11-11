  • News24
Solidarietà

Tetraplegico per un pugno, al Bee Fly di Loano una cena solidale per Paolo Sarullo

L’appuntamento è per giovedì 20 novembre: l’obiettivo è aiutare la famiglia a sostenere le spese per le cure del giovane ingauno

Loano. Giovedì 20 novembre, con inizio alle 20, il Bee Fly di Loano ospiterà una cena di beneficenza, organizzata da Luca Anselmi e Nino Tassara, con l’obiettivo di dar vita ad una nuova raccolta fondi per Paolo Sarullo.

La vita del giovane di Albenga è stata tragicamente stravolta in seguito a una brutale aggressione, avvenuta lo scorso anno: ha riportato gravissime e permanenti lesioni che lo hanno reso tetraplegico.

E l’iniziativa che avrà luogo a Loano, come tante altre organizzate nell’ultimo anno nel savonese, mira a dare un supporto concreto alla famiglia, in un momento in cui la battaglia quotidiana per le cure è incessante, garantendo a Paolo la migliore assistenza possibile a lungo termine.

L’appuntamento del 20 novembre sarà dunque l’ennesima occasione per unire gli sforzi e gli intenti per aiutare il giovane ingauno e la sua famiglia.

Per informazioni e prenotazioni: 328.6315100.

