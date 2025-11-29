Termovalorizzatore, Millesimo dice no ma non passa la mozione presentata dalla consigliera Benzi

Millesimo. Termovalorizzatore: anche Millesimo dice no votando il documento sottoscritto dai 19 sindaci della Valbormida lo scorso febbraio. Un Consiglio comunale molto partecipato quello di ieri sera, 28 novembre, con decine di persone del coordinamento contrario alla realizzazione dell’impianto sul territorio.

Bocciata, invece, la mozione illustrata dal capogruppo di opposizione “SìAmo Millesimo”, Manuela Benzi, che oltre ai tre consiglieri di minoranza presenti è stata votata favorevolmente anche da un membro della maggioranza, ma i numeri non sono bastati per farla approvare.

Nel documento si chiedeva di inviare al Presidente della Regione Liguria e all’Assessore regionale all’ambiente le seguenti richieste: “L’adozione di tutte le misure e degli strumenti adeguati, da parte della città di Genova e di tutti i Comuni che risultano al di sotto delle percentuali minime previste dalla normativa europea e nazionale, per attuare la raccolta differenziata dei rifiuti rispondente alla normativa vigente. Nell’attuazione del principio di economia circolare procedere alla progettazione e alla realizzazione dei centri di cernita volti alla separazione e alla trasformazione dei rifiuti in modo promuovere la loro più ampia e massima riutilizzazione con la corrispondente diminuzione di quelli destinati alla discarica. L’attuazione di tale progetto renderà in maniera ancora più evidente l’inutilità della realizzazione dell’inceneritore. Qualora, purtroppo, la Regione Liguria non dovesse abbandonare la scelta della realizzazione dell’inceneritore, escludere dalla possibile sede dell’impianto tutti i territori dei Comuni della Valbormida”.

“Oltre alla grave accusa da parte del sindaco, il quale ha messo in dubbio che avessi scritto io questo documento, e pertanto arrecandomi un’offesa anche sul piano professionale e non solo politico, sono molto amareggiata per la poca chiarezza sul tema termovalorizzatore. Quello che è stato approvato non è perentorio, ovvero il “no” dei sindaci continua a lasciare margini di incertezza sulla possibilità di trattare. E ritengo ciò irrispettoso per tutti coloro che si stanno mobilitando: associazioni, coordinamento del no, cittadini sono sempre più numerose le persone che stanno manifestando il loro dissenso e occorre pertanto ascoltare la voce del territorio”, afferma la consigliera Benzi.