Tentata estorsione e irregolarità: il Questore di Savona chiude per 30 giorni un locale ad Albisola

Albisola Superiore. Stamattina ad Albisola Superiore, personale dell’Arma dei Carabinieri ha notificato il decreto emesso dal Questore di Savona con il quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., la sospensione per trenta giorni della licenza del locale “Non solo fritto”.

La misura, immediatamente esecutiva, è stata adottata su proposta della Stazione dei Carabinieri di Albisola Superiore, che ha segnalato diverse irregolarità e situazioni di particolare gravità nella gestione dell’esercizio pubblico.

La titolare, già nota alle forze dell’ordine, è stata recentemente tratta in arresto da personale dell’Arma in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, con l’accusa di tentata estorsione aggravata in concorso. Secondo le indagini, la donna avrebbe utilizzato il locale come base per le attività illecite.

La complessa attività d’indagine condotta dai Carabinieri ha inoltre evidenziato come intorno alla titolare e ai suoi frequentatori gravitasse un gruppo di soggetti pregiudicati, che usavano il locale come punto di ritrovo e di riferimento per la gestione delle proprie attività illecite.

Pertanto, il Questore di Savona ha disposto la sospensione della licenza del locale, un provvedimento di natura preventiva, finalizzato alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.