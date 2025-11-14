  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Attenzione

Temporali in arrivo sulla Liguria: diramata l’allerta gialla su costa savonese ed entroterra

L'avvicinamento di un fronte atlantico, il cui passaggio è atteso per la giornata di domenica, favorisce un aumento dell'instabilità a partire dalla giornata di domani sabato 15 novembre

allerta gialla meteo

Liguria. Arpal ha emanato allerta gialla per temporali sul centro ponente regionale (Zone A, B, D, E) per domani, sabato 15 novembre.

L’allerta sarà così suddivisa: a ponente (Zona A) sarà in vigore dalle 00 alle 15 di domani; sul centro (Zona B) dalle 00 alle 18; sui versanti padani di ponente (Zona D) dalle 00 alle 18; versanti padani di levante (Zona E) dalle 6 alle 18.

La zona A comprende la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; la zona B comprende la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; la zona C comprende la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; la zona D corrisponde a Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; la zona E Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.

L’avvicinamento di un fronte atlantico, il cui passaggio è atteso per la giornata di domenica, favorisce un aumento dell’instabilità a partire dalla giornata di domani sabato 15 novembre.

Nel dettaglio: tra il tardo pomeriggio di oggi e la sera si assisterà alla formazione di rovesci al più di moderata intensità sul Ponente e parte del Centro. Cumulate puntualmente significative su B e D a fine giornata. Venti dai quadranti orientali in rinforzo e localmente forti (40-50 chilometri orari), specialmente lungo i capi costieri regionali. Mare molto mosso per onda da sud-est.

Durante la notte ci sarà un ulteriore peggioramento sul centro ponente con piogge generalmente moderate e possibili danni puntuali per piogge intense. Tra mattinata e tardo pomeriggio di domani continuerà la fase instabile prefrontale con temporali a tratti anche persistenti, i venti saranno forti (50-60 chilometri orari) da sud-est su B, C, D ed E, rafficati su crinali e capi costieri. Il mare sarà tra molto mosso e mosso su tutta la regione.

Secondo l’avviso meteo, venerdì 14 novembre avremo un progressivo aumento dell’instabilità, associato ad avvezione umida meridionale, porta al verificarsi di locali rovesci o temporali in serata sul centro-ponente (zone A, B e D) con una bassa probabilità di fenomeni forti (possibili: allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii; danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti). Locali rinforzi dei venti (40-50 chilometri orari) da nord-est su A, da sud-est su B, C ed E. Mare molto mosso.

Sabato 15 novembre l’approssimarsi e il transito di una perturbazione determina un deciso aumento dell’instabilità dalle prime ore della notte, con un’alta probabilità di temporali forti sulle zone A, B e D e a seguire sulla zona E, mentre su C si attende una bassa probabilità di fenomeni forti, in particolare da metà giornata. Cumulate fino a significative sulle zone B, C, D ed E. Venti meridionali fino a forti con locali rinforzi intorno ai 60-70 chilometri orari su B, C ed E. Mare fino a molto mosso.

Domenica 16 novembre precipitazioni diffuse con cumulate fino ad elevate su A, signifcative altrove, di intensità fino a moderata. Tempo instabile con bassa probabilità di temporali forti (possibili: allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii; possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti). Venti tra moderati e forti in rinforzo in serata, mare in aumento a molto mosso.

La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.