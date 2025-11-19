Tecnici del futuro, Open Day al Falcone: il corso CAT apre le porte al mondo del lavoro

Loano. In occasione dell’Open Day, domenica 23 novembre dalle 9,30 alle 11, nell’ aula conferenze d’istituto, si terrà una conferenza dedicata alle Prospettive di lavoro e di prosecuzione degli studi per gli allievi del corso Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT).

L’incontro offrirà una panoramica concreta sulle opportunità professionali e formative nel settore tecnico, grazie alla partecipazione di importanti realtà del territorio: il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Savona, l’Ordine degli Ingegneri di Savona, l’Ordine dei Geologi della Liguria, l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Liguria e l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) di Savona.

Saranno illustrate le caratteristiche dei professioni che si occupano della gestione del territorio – naturale e costruito – affrontando temi centrali come il benessere della vita nelle città, la qualità degli spazi, la prevenzione dei rischi e la sicurezza dal punto di vista idrogeologico.

Un momento di confronto diretto tra studenti, famiglie e professionisti per conoscere da vicino i percorsi post-diploma, le competenze richieste e le prospettive future nel mondo delle costruzioni e dell’ambiente.

L’Istituto Falcone ringrazia le istituzioni e le associazioni che collaborano all’iniziativa e invita famiglie e studenti che si stanno accingendo a scegliere il percorso di studi a partecipare a questo incontro dedicato ai tecnici di domani.