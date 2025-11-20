Tappa finale di “Liguria Tourism”: il modello di turismo sostenibile per l’Isola Gallinara

Lunedì 24 novembre, alle ore 10:30, presso il Campus di Savona dell’Università di Genova si terrà la conferenza finale del progetto “Liguria Tourism”.

Liguria Tourism, promosso dal Settore Affari Europei e Internazionali della Regione Liguria nell’ambito del Technical Support Instrument della Commissione europea, è stato implementato dall’Università di Genova con Liguria Ricerche.

L’area pilota delle attività ha riguardato il Comune di Albenga e il contesto dell’Isola Gallinara, coinvolgendo quattro Dipartimenti UNIGE:

• Scienze Politiche e Internazionali

• Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita

• Economia

• Architettura e Design.

La conferenza presenterà il modello di sviluppo del turismo sostenibile per il Ponente Ligure, frutto di un articolato percorso di ricerca e collaborazione con enti e amministrazioni locali. Saranno inoltre illustrati gli studi multidisciplinari, il percorso di governance e il test pilota della “piscina naturale” attorno all’Isola Gallinara, in linea con la strategia regionale di promozione della sostenibilità e delle sue ripercussioni turistiche.

Sono previsti interventi di esperti di rilievo internazionale, oltre alla presentazione di esperienze e progettualità che valorizzano il territorio ligure.

“Si tratta di un incontro tecnico dedicato in particolare agli operatori del settore e agli stakeholder, ma anche ai cittadini che vorranno partecipare” affermano dal Comune di Albenga.