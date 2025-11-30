Tamponamento in A10 tra Spotorno e Savona, un ferito: rallentamenti e disagi

Spotorno. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla A10, nella tratta tra Spotorno e Savona.

Secondo quanto appreso, intorno alle 14.30, si è verificato un lieve tamponamento tra due auto, forse per un malore alla guida.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Spotorno e del 118: fortunatamente nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei veicoli coinvolti nel sinistro autostradale.

Solo per una persona anziana è stato necessario il trasporto in ospedale.

Ripercussioni, invece, alla viabilità per consentire l’azione dei soccorritori e la rimozione dei mezzi incidentanti.

Inoltre, sono stati segnalati 3 km di rallentamenti tra Pietra Ligure e Finale Ligure, in direzione Savona, per la presenza di un cantiere.

Al momento, circolazione regolare sulle altre tratte della A10, così come sulla A6 e A26.

E per la giornata di domani, lunedì 1 dicembre, le previsioni del traffico parlano di possibili disagi sulla A10 tra Savona e Genova, dalle 7 alle 13 e dalle 16 alle 19.