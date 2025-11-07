Taglio del nastro di Olioliva: al via la venticinquesima edizione

Imperia. Ha preso ufficialmente il via Olioliva, la manifestazione dedicata all’olio extravergine d’oliva e alle eccellenze agroalimentari liguri, che animerà il cuore di Imperia Oneglia fino al 9 novembre.

L’evento (QUI il programma completo), giunto alla sua venticinquesima edizione, è organizzato da Azienda Speciale Riviere di Liguria, organo della Camera di Commercio Riviere di Liguria, in collaborazione con Regione Liguria, Comune di Imperia, Città dell’Olio, Gal Fish, Camera di Commercio di Genova, associazioni di categoria e produttori locali.

Tre giornate per celebrare un traguardo importante e per confermare il ruolo di Olioliva come punto di riferimento per la promozione del territorio, della cultura dell’olio e delle produzioni tipiche liguri.

Oltre 200 stand animeranno le vie del centro, insieme a convegni, eventi culturali, laboratori didattici, show cooking con chef e produttori, degustazioni e incontri dedicati alla valorizzazione delle filiere agroalimentari locali.

“Venticinque anni sono un traguardo importante, che testimonia la forza di un evento capace di rinnovarsi nel tempo mantenendo salde le proprie radici”, ha sottolineato Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria: “Per celebrare questo importante anniversario, l’edizione 2025 si presenterà con alcune novità: a partire dal restyling del logo ufficiale, creato appositamente per onorare i 25 anni della manifestazione e pensato per esprimere la storia, l’identità e la contemporaneità di Olioliva, mantenendo forte il legame con il nostro olio extravergine e con la Città di Imperia. Un unicum per festeggiare un quarto di secolo. Inoltre, per la prima volta, saranno presenti anche gli stand delle Pro Loco di diversi Comuni liguri, che porteranno ad Imperia una ricca selezione di prodotti tipici, tradizioni e sapori provenienti da tutto il territorio regionale.Guardiamo al futuro con entusiasmo”, ha concluso Lupi, “consapevoli che Olioliva continuerà ad essere un volano di crescita e di promozione per l’intera Liguria, capace di raccontare la qualità, la bellezza e l’autenticità della nostra terra anche nei prossimi anni.”

“Olioliva compie quest’anno 25 anni. Una manifestazione che è cresciuta nel tempo e che, per tre giorni, trasforma Imperia nella capitale dell’olio e della dieta mediterranea. Siamo in una terra che ha fatto dell’olio, e in particolare dell’oliva taggiasca, un simbolo identitario. Imperia è il sole che ci accompagna in ogni stagione, ad esempio mentre pedaliamo sulla nostra splendida ciclabile, la più bella d’Italia. È il mare che ogni anno accoglie lo spettacolo delle Vele d’Epoca. Ed è l’olivo, che da 25 anni celebriamo con questa importante manifestazione. Ma queste sono tre anime di un’unica realtà, tre settori strategici che devono convivere, dialogare e collaborare per far crescere insieme il nostro territorio e dare lavoro” dichiara il Sindaco e Presidente della Provincia Claudio Scajola.

“Olioliva celebra i suoi 25 anni, un traguardo che testimonia la crescita e il successo di una manifestazione ormai riconosciuta come punto di riferimento nel settore – dichiara l’assessore regionale all’Urbanistica e alla Tutela del paesaggio Marco Scajola -. È un evento che riesce a coniugare tradizione, cultura e valorizzazione del territorio, dedicato all’olio extravergine d’oliva e alle eccellenze agroalimentari della nostra regione. Proprio nel miglioramento e nella promozione del nostro territorio l’impegno della Regione Liguria nella provincia di Imperia è concreto e significativo. Sono infatti stati finanziati 75 interventi di rigenerazione urbana per un totale di 21 milioni di euro, di questi due sono in luoghi simbolo della città di Imperia e della cultura olivicola locale ovvero l’Expo Salso e il mercato Andrea Doria”.

Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura: “L’olivicoltura, che copre circa il 25% del territorio ligure, non rappresenta solo un comparto fondamentale della nostra economia, ma anche un presidio insostituibile del territorio, capace di garantire equilibrio ambientale, tutela del paesaggio e prevenzione del dissesto idrogeologico. In questa edizione festeggiamo un risultato storico: il riconoscimento dell’IGP per l’Oliva Taggiasca Ligure, un traguardo che valorizza ulteriormente un prodotto simbolo della nostra terra e della nostra identità.

Come Regione continueremo a investire cifre importanti per la tutela e la valorizzazione dell’olivicoltura ligure, sostenendo il recupero degli oliveti abbandonati, gli investimenti in innovazione e tecnologia, e interventi a valenza ambientale che, tra inerbimenti e tutela degli oliveti tradizionali, mirano alla salvaguardia del suolo e al contrasto dell’abbandono”.

Conclude il Senatore Giovanni Berrino: “Olioliva 2025 apre i battenti in un anno particolare per l’oliva e in genere per la cucina italiana. Proprio nel 2025 e’ arrivato l’agognato riconoscimento igp per l’oliva Taggiasca, la regina del nostro territorio, e si sta concludendo il cammino per il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dell’UNESCOcucina di cui il nostro olio e’ indubbiamente un elemento principe. Un’occasione unica per la promozione di una eccellenza unica del ponente. Olioliva 2025 si conferma così non solo come un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’enogastronomia, ma anche come un simbolo di identità e coesione per l’intera Liguria, proiettata verso un futuro di crescita sostenibile e di valorizzazione delle proprie eccellenze”.