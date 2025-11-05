Svanisce tutto sul più bello per l’Andora di Gimenez: “Contento per il gol non per il risultato, ci rifaremo”

Andora. Un rientro dall’infortunio migliore è difficile da immaginare, o forse si? È la domanda che abbiamo posto a Daniel Gimenez, giocatore dell’Andora in prestito dal Pietra Ligure che, per 5 minuti, ha fatto sognare i suoi tifosi. Al 65′ minuto il suo ingresso in campo contro l’Albingaunia, all’88’ la rete che avrebbe potuto portare i secondi tre punti del campionato per gli andoresi.

Tra il suo gol e i festeggiamenti la rete al fotofinish di Marquez, che ha coperto con una grossa nuvola nera la prestazione dei padroni di casa del Marco Polo. C’è infatti rammarico al termine dei novanta minuti, ma la felicità individuale di essere parte di una squadra come l’Andora e di aver segnato al ritorno da settimane difficili.

“Abbiamo preparato questa settimana per vincere, purtroppo nonostante l’ottima prestazione prendiamo gol all’ultima giocata“, è affranto Gimenez al termine della partita, con l’ultima palla giocabile termina tutto il sudore messo in campo proprio al traguardo: “Sono triste, mancavano pochi secondi. Dobbiamo solamente rialzarci e lavorare come stiamo facendo. I risultati arriveranno da soli, sono felice per la squadra, non per il risultato”.

Arrivato da Sud America, l’attaccante parla del suo arrivo in riviera: “Qui mi son trovato bene fin da subito. Ho trovato un bel gruppo, il mister mi insegna tanto e mi fa piacere, per me è più facile adattarmi. Qua il calcio è diverso, devo solo continuare così e i risultati arriveranno. L’esultanza alla Palmer? Ho parlato con Delfino prima della partita, se avessi segnato ci eravamo promessi di farla per scherzare”.