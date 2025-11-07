Superba, vittoria pesante contro il Ceriale. Gullo: “Sulla strada giusta”

Genova. “Una partita fondamentale. Abbiamo lavorato bene durante la settimana, i ragazzi si sono impegnati e penso che questa vittoria ce la siamo meritata. Buono l’atteggiamento, buona l’intensità. C’è ancora da lavorare, ma siamo sulla strada giusta“.

Commenta con soddisfazione mister Luca Gullo della Superba dopo il 3-2 inflitto al Ceriale. I genovesi salgono a quota 7 e si dimostrano in crescita.

“Quando sono arrivato ho trovato un grande gruppo. Con queste due vittorie, onestamente, è tornato anche un po’ di entusiasmo e ci sono grosse potenzialità – dichiara -. Bisogna ancora migliorare sotto ogni aspetto, ma lavorando si può uscire bene da questa situazione”.

Sul campionato di Promozione: “Davanti sicuramente le prime due o tre squadre sono superiori, ma per il resto è un campionato molto equilibrato: si può vincere e perdere con tutti”.