  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Sala piena

Successo per l’incontro “Loano chiama, Bruxelles risponde” promosso da FdI

Sala piena per l’intervento dell’onorevole Paolo Inselvini e del presidente del circolo FdI di Loano Luca Steffanina

Generico novembre 2025
Generico novembre 2025
Generico novembre 2025 Generico novembre 2025

Loano. Una sala piena ha accolto l’incontro organizzato “Loano chiama, Bruxelles risponde”promosso dal circolo locale di Fratelli d’Italia e dal gruppo ECR (European Conservatives and Reformists). 

“È stata un’occasione preziosa per confrontarsi su temi importanti per il territorio, – hanno fatto sapere da Fdi. – Grazie all’onorevole Paolo Inselvini per l’intervento e la disponibilità mostrata durante tutta la serata. Un ringraziamento anche a tutti i presenti per l’attenzione e l’entusiasmo”.

L’appuntamento si è svolto ieri (21 novembre) con l’obiettivo di “offrire un’occasione di confronto su come le politiche europee possano incidere concretamente sullo sviluppo del territorio ligure, portando a Loano idee, progetti e prospettive dal Parlamento europeo e dalle istituzioni regionali”.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.