Successo per l’incontro “Loano chiama, Bruxelles risponde” promosso da FdI

Loano. Una sala piena ha accolto l’incontro organizzato “Loano chiama, Bruxelles risponde”promosso dal circolo locale di Fratelli d’Italia e dal gruppo ECR (European Conservatives and Reformists).

“È stata un’occasione preziosa per confrontarsi su temi importanti per il territorio, – hanno fatto sapere da Fdi. – Grazie all’onorevole Paolo Inselvini per l’intervento e la disponibilità mostrata durante tutta la serata. Un ringraziamento anche a tutti i presenti per l’attenzione e l’entusiasmo”.

L’appuntamento si è svolto ieri (21 novembre) con l’obiettivo di “offrire un’occasione di confronto su come le politiche europee possano incidere concretamente sullo sviluppo del territorio ligure, portando a Loano idee, progetti e prospettive dal Parlamento europeo e dalle istituzioni regionali”.