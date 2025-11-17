Stellanello, ultimati i lavori di ammodernamento alle barriere di sicurezza del ponte

Stellanello. Si sono conclusi gli interventi di messa in sicurezza sul ponte della Strada Provinciale n. 13 di Val Merula (Andora-Stellanello-Testico-Passo del Cesio), in corrispondenza del chilometro 13+355, ricadente nel territorio comunale di Stellanello.
Sono stati rifatti i giunti con la ricostruzione dell’intero pacchetto stradale, comprensivo della guaina impermeabilizzante, in modo da assicurare una migliore protezione e preservare la struttura nel tempo.
L’opera si è conclusa con il completamento della posa delle nuove barriere di sicurezza, installate in conformità alle prescrizioni normative, al fine di garantire più elevati standard di protezione per l’utenza in transito lungo l’arteria provinciale.