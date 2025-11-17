  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Viabilità

Stellanello, ultimati i lavori di ammodernamento alle barriere di sicurezza del ponte

Opere concluse lungo la Sp 13 della Val Merula

ponte stellanello sp 13

Stellanello. Si sono conclusi gli interventi di messa in sicurezza sul ponte della Strada Provinciale n. 13 di Val Merula (Andora-Stellanello-Testico-Passo del Cesio), in corrispondenza del chilometro 13+355, ricadente nel territorio comunale di Stellanello.

Sono stati rifatti i giunti con la ricostruzione dell’intero pacchetto stradale, comprensivo della guaina impermeabilizzante, in modo da assicurare una migliore protezione e preservare la struttura nel tempo.

L’opera si è conclusa con il completamento della posa delle nuove barriere di sicurezza, installate in conformità alle prescrizioni normative, al fine di garantire più elevati standard di protezione per l’utenza in transito lungo l’arteria provinciale.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.