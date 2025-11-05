Stasera occhi puntati al cielo per ammirare la Superluna del Castoro, la più spettacolare dell’anno

Liguria. Arriva la Superluna più spettacolare del 2025, fino al 14 per cento più grande e il trenta per cento più luminosa di una Luna piena media: l’appuntamento è per la notte del 5 novembre e sarà visibile nelle prossime ore.

La Superluna detta “del Castoro” è un fenomeno astronomico che si verifica quando la Luna piena coincide con il suo passaggio al perigeo, cioè il punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita. Il termine “Superluna” non ha valore scientifico, ma è ormai entrato nel linguaggio comune per descrivere questo spettacolo celeste.

Il nome “Luna del Castoro” proviene dalle tradizioni dei nativi americani, che associavano il plenilunio di novembre al periodo in cui i castori erano più attivi nella costruzione delle dighe e nella preparazione delle tane per l’inverno. In Europa, la stessa Luna era nota anche come “Luna del Cacciatore” o “Luna Gelata”, legata alle attività di caccia e all’arrivo del freddo.

Un’occasione per riscoprire il cielo notturno con eventi organizzati in tutta Italia, negli Osservatori astronomici e nelle sedi degli astrofili dell’Unione Astrofili Italiani oppure vederla in streaming con le immagini del Virtual Telescope Project.