Spostamento ferrovia a monte e trasporti: Fdi organizza un incontro ad Albenga

Albenga. Il circolo Fratelli d’Italia di Albenga e Valli ingaune annuncia un incontro pubblico focalizzato sullo spostamento a monte della ferrovia e il futuro dei trasporti nel territorio.
L’evento si terrà giovedì 20 novembre alle 18,45 presso Vico alla Piazza San Francesco 13, Albenga.
L’incontro, moderato da Roberto Crosetto, presidente del circolo Fratelli d’Italia di Albenga e Valli ingaune, vedrà l’intervento, in qualità di relatore, di Davide Michelini, esponente del Comitato Territoriale coinvolto nella tematica, che illustrerà il punto di vista del gruppo e fornirà una valutazione sulle prospettive future.
Al termine della presentazione, sarà dedicato uno spazio per le domande rivolte al relatore, favorendo così un confronto aperto con i cittadini presenti.
La cittadinanza “è invitata a partecipare numerosa per discutere insieme di un tema critico per il futuro della mobilità nella nostra area”.