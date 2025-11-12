Alassio, tentato furto in un negozio di frutta e verdura: fermato dalla polizia

Alassio. Nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio realizzati quotidianamente dalla Polizia di Stato, lo scorso fine settimana gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alassio, hanno sventato un furto in un negozio di frutta e verdura del centro città che un cittadino straniero stava cercando di realizzare.

L’uomo, dopo aver spaccato la porta a vetro del negozio del centro cittadino e aggredito i dipendenti di un locale vicino, si è dato alla fuga alla vista della Volante in servizio di controllo del territorio che passava nei paraggi.

Gli agenti lo hanno individuato e, non perdendolo di vista, dopo averlo inseguito per alcuni metri, lo hanno raggiunto e bloccato.

Si tratta di un trentaquattrenne, originario del Marocco, che è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per tentato furto aggravato.