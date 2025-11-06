Silp Cgil Liguria scende in piazza: “Per la polizia stradale sicurezza e dignità del lavoro”

Liguria. “Risorse insufficienti e carichi di lavoro in costante aumento con conseguenti gravi ripercussioni sul benessere psicofisico degli operatori della Polizia Stradale”.

È uno dei motivi per cui il Silp Cgil ha organizzato a livello nazionale, in moltissime città, un’importante mobilitazione “per portare all’attenzione la grave situazione in cui versa la Polizia Stradale oltre alla crescente preoccupazione per condizioni di lavoro in costante peggioramento”: si svolgerà oggi (6 novembre).

“Sezioni, Sottosezioni e Distaccamenti evidenziano gravi carenze negli organici a cui seguono riduzioni delle pattuglie per mancanza di personale e inarrestabile peggioramento delle condizioni lavorative. Tutto questo è inaccettabile. Rimanere indifferenti a continue richieste di personale significa far esporre donne e uomini a rischi ulteriori a quelli, già elevati, che il delicato servizio richiede di dover affrontare a tutela del cittadino”.

“Garantire livelli adeguati, e anche maggiore equità nel trattamento economico, ad un servizio vitale per il cittadino è un obbligo a cui non possiamo sottrarci. E’ necessario e oramai non più procrastinabile, che si intervenga per assegnare immediate risorse ai territori garantendo così migliori condizioni di lavoro e maggiore sicurezza per il cittadino”.

Le richieste: “Più pattuglie e più personale, urgente potenziamento degli organici per una maggiore presenza e controllo del territorio; equità salariale, eliminazione delle disparità nel trattamento economico, in particolare per quanto riguarda l’indennità autostradale; tutela della salute, salvaguardia del benessere psico-fisico degli agenti, contrastando lo stress lavoro-correlato”.

“Maggiori informazioni saranno fornite dalle poliziotte e dai poliziotti che, liberi dal servizio, parteciperanno questa mattina al presidio davanti alla Prefettura di Genova ed ai volantinaggi organizzati sui territori”, hanno proseguito.

Il Silp Cgil “chiede un intervento immediato da parte delle istituzioni per garantire condizioni di lavoro dignitose per gli agenti e una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada”.