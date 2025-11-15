Si ustiona con l’acqua bollente mentre fa i fumenti: bimbo di 5 anni trasferito al pronto soccorso di Savona

Savona. E’ stato trasportato al pronto soccorso il bimbo di 5 anni che, questa mattina, è rimasto ustionato nella sua casa di Savona.

Secondo quanto riferito, il bimbo stava facendo alcuni fumenti, quando sarebbe entrato in contatto con l’acqua bollente riportando alcune bruciature ad una gamba.

Sul posto sono intervenute l’auto infermieristica del 118 e la Croce Bianca di Savona.

Dopo aver prestato le prime cure sul posto, il personale sanitario ha trasferito il piccolo in codice rosso al San Paolo di Savona. Le sue condizioni, comunque, non destano particolari preoccupazioni.