Sharin Judo, due titoli di campione regionale con Federico Cerullo e Davide Crevani

Arenzano. Al Paladuferco di Arenzano, sabato 1 novembre, si sono tenuti i campionati regionali di judo categoria Junior.
Lo Sharin Judo ottiene il massimo possibile, laureando due campioni regionali su due atleti presentati in gara.
Federico Cerullo sale sul podio della categoria -90 kg, mentre il suo “collega” Davide Crevani chiude primo nella categoria -81 kg. Un obiettivo importante che conferma il buon lavoro che la società savonese sta svolgendo per arrivare tra qualche mese ad obiettivi di caratura nazionale .
Dice il tecnico Mirco Mirengo: “Abbiamo ottenuto un ottimo risultato pur non essendo ancora al top della forma, ma questo ci fa pensare che stiamo andando nella direzione giusta”.
I due atleti si sono imposti replicando i risultati dell’anno scorso, consolidando la loro posizione all’interno della regione. Il presidente Igor Piperis si dice soddisfatto dei risultati ma ancor di più del movimento che questi atleti maturi si trascinano con sé; la società, infatti, punta molto sul suo vivaio di giovani judoka, che vedendo i compagni più grandi cercano di seguirne i passi.