Settimana Nazionale “Nati per leggere”, in biblioteca a Borghetto tante attività per bambini e famiglie

Borghetto Santo Spirito. Da sabato 15 a domenica 23 novembre torna la “Settimana Nazionale Nati per leggere®”, programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus.

Il focus scelto per quest’anno “Leggimi perché mi piace, leggimi ovunque!” invita a portare la lettura nella vita di tutti i giorni a casa, a scuola o all’aperto. Il periodo coincide con la Giornata Internazionale dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, celebrata il 20 novembre.

La biblioteca civica di Borghetto Santo Spirito, presidio NLP dal 2001, ha programmato le seguenti attività per i bambini e per le famiglie.

Martedì 18 Novembre dalle ore 10.00

Laboratorio “Letture piccine” presso il Nido d’Infanzia Comunale F.lli Rosselli – Seconda Stella a destra.

Mercoledì 19 novembre dalle ore 09.15

Laboratorio di lettura “Leggimi perché mi piace!” presso la Scuola d’Infanzia S. D’Acquisto.

Giovedì 20 novembre dalle ore 10.00

Laboratorio di lettura “Che storie!” presso la Scuola Primaria A. Gramsci.

Sabato 22 novembre dalle ore 15.30

Il programma settimanale si conclude presso la biblioteca civica di Borghetto Santo Spirito, con “Libri e coccole” letture condivise per le famiglie in occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza. Al termina dell’attività vi attende una golosa merenda!

La partecipazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione, effettuabile in biblioteca. Durante tutta la settimana in biblioteca saranno disponibili i materiali e i libri NPL.

“Come ogni anno, la Settimana NPL è un’occasione speciale per i nostri bambini e le loro famiglie, ai quali la biblioteca dedica una serie di attività pensate specificatamente per la fascia d’età 0/6. Coltivare l’amore per la lettura fin dai primi anni significa investire nel futuro dei bambini. Ogni storia letta è un piccolo seme che cresce nel cuore e nella mente. Vi aspettiamo numerosi per condividere il piacere dei libri e della lettura”, dichiara l’assessore alla cultura Carolina Bongiorni.