Sestrese, K.O. sul finale contro l’Albissole. Valmati: “Consapevoli di aver perso una bella occasione ma avanti determinati”

Una sconfitta che brucia per la Sestrese, che nella ripresa era riuscita a recuperare il doppio vantaggio dell’Albissole portando il parziale sul 2-2. Poi all’85’ è arrivata la rete di Favorito a far esultare il pubblico ceramista che ora vede la propria squadra a -1 dalla vetta ricoperta ancora proprio dai verdestellati.

“Sicuramente è stata una bella partita da vedere – ha dichiarato mister Enrico Valmati -. Peccato perché per la prima volta abbiamo toppato completamente il primo tempo, perdendo tanti palloni dove poi l’Albissole ha costruito il doppio vantaggio. Nel secondo ci siamo ritrovati trovando il pareggio meritatamente e abbiamo creato tantissime occasioni. Poi abbiamo preso un gol stupido per un’ingenuità però siamo tranquilli perché i ragazzi stanno facendo veramente tanto. Da inizio campionato non avevamo ancora preso gol su palla inattiva. Su questo sicuramente ci lavoreremo in settimana”.

C’è molta soddisfazione per l’inizio di campionato dei suoi ragazzi: “Anche oltre le aspettative. Ora testa alla prossima. La squadra è consapevole di aver perso una bella occasione ma sicuramente ce ne saranno altre e sarà ancora più determinata“. I genovesi avevano protestato sul gol del 3-2 ma Valmati non intende farlo ai microfoni: “Poco importa, è stata proprio un’ingenuità che non ci può stare e l’abbiamo pagata più cara che si può. Ci servirà da lezione.