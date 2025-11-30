Serie D, nuova botta di Vita per il Vado: riecco i tre punti, Lavagnese battuta 1-0

VADO-LAVAGNESE 1-0 (71′ Vita)
Finisce qui! Torna a vincere il Vado
90’+4′ Bussaglia sfiora il raddoppio di testa.
90’+3′ Ammonito Pisanu.
90′ Cinque minuti di recupero.
89′ Ultimi cambi per la Lavagnese: fuori Monteverde e Ghigliotti, dentro Ceccolini e Reali.
85′ Dentro Miragliotta, fuori Marconi: ci prova Ranieri.
84′ Vado compatto in fase difensiva per creare un fortino ordinato e portare a casa una vittoria che sarebbe molto importante per rialzarsi dallo stop di mercoledì scorso. La Lavagnese gira palla in attesa di trovare un varco.
80′ Cambio per il Vado: fuori Aboncklet, dentro Bussaglia. Ultimi dieci minuti di gioco, il Vado è in vantaggio con la Lavagnese che preme per riacciuffare il pari.
73′ Fuori Gabelli e Vannucci dentro Lombardi e Attuoni nella Lavagnese, fuori Syll dentro Sacco nel Vado.
71′ Vita! Gol del Vado! Alfiero protegge palla in area, va sul fondo e appoggia per il compagno di gol che insacca: è 1-0 per i rossoblù! Giallo per lui essendosi tolto la maglia durante l’esultanza di gruppo dei vadesi.
68′ Miracolo di Bellocci! Il portiere respinge la prima conclusione da fuori e sulla ribattuta a pochi passi dalla porta arriva Nieri che calcia a rete: tuffo provvidenziale del portiere rossoblù, ha salvato un gol fatto.
67′ Il Vado prova a spingere grazie ai nuovi entrati ma la Lavagnese è molto ordinata e vuole uscire con personalità.
64′ Ammonito per proteste Lupinacci.
63′ Gragnoli alza in corner la bella punizione di Ciccone.
60′ Fuori Raffini dentro Vita nel Vado. Torna la coppia offensiva Alfiero-Vita.
56′ Romanengo si coordina per una bellissima rovesciata che però viene fermata da un tocco del muro rossoblù. Iniziano capovolgimenti di gioco interessanti.
54′ Sfiora subito il gol Alfiero! La sua conclusione da fuori viene sporcata dai difensori ospiti.
53′ Doppio cambio per Roselli: dentro Ciccone e Alfiero per De Rinaldis e Arras. Artiglieria pesante per sbloccare la sfida.
51′ Avanzata della Lavagnese con Romanengo che in area conclude debolmente consentendo il recupero a Bellocci. Sta per entrare Alfiero.
50′ Primi istanti di secondo un po’ spezzettati con diversi falli con conseguenti interruzioni.
Si riparte!
Secondi tempo
45’+2′ Fine primo tempo: 0-0 tra Vado e Lavagnese.
45’+1′ Tiro da fuori di De Rinaldis deviato in corner dalla difesa genovese.
45′ Due minuti di recupero.
44′ Miracolo di Gragnoli sul tiro al volo di Arras: grande coordinazione dell’attaccante a ricevere il bel cross di Saltarelli e grandissima risposta ad alzare la sfera sopra la traversa.
41′ Conclusione da fuori di Pisanu: palla che si alza sopra la traversa.
35′ Cala l’intensità nel possesso del Vado, la Lavagnese è così potuta emergere con il passare dei minuti. Roselli prova a rimettere ordine nei suoi giocatori.
33′ Punizione meravigliosa di Oneto: un missile quasi perfetto, palo pieno preso dal giocatore della Lavagnese.
27′ Occasione Lavagnese! Squillo bianconero con Monteverde lanciato sulla sinistra e andato alla conclusione: la palla supera Bondioli ma c’è ancora Guinelli a salvare quasi sulla linea di porta.
25′ Occasione Vado! Sugli sviluppi di un corner la sfera arriva ad Arras che in spaccata non riesce a centrare lo specchio. La partita cresce di intensità.
23′ Altre proteste per una strattonata in area su Syll: ancora nessun fischio da parte di Tavassi.
20′ Occadione Lavagnese! La palla messa in mezzo da Monteverde dalla sinistra arriva dalla parti di Nieri viene allontanata da Guinelli con l’ausilio di una deviazione sul corpo di Bellocci. Per poco i bianconeri non sono amdati in vantaggio.
18′ Scambio Arras-Lupinacci che sale e calcia in area: pallone alto sopra la traversa ma bello lo spunto dei vadesi.
17′ Bella palla tesa messa in mezzo da Monteverde spazzata via dalla difesa rossoblù.
13′ Raffini finisce a terra in area tra le proteste rossoblù. Nulla da segnalare per Tavassi.
12′ Ancora nessuna occasione concreta da segnalare ma l’approccio delle due squadre è il seguente: aggressivo in avanti il Vado, ordinata la Lavagnese.
8′ Bondioli prende un colpo alla testa e viene soccorso dallo staff. Il capitano rossoblù poi rientra in campo dopo essersi ripreso.
5′ Il Vado preme subito forte occupando con tenacia la metà campo bianconera. Primi minuti di studio per la Lavagnese.
3′ Gran palla a campanile di Pisanu per Arras che colpisce di testa in area: blocca Gragnoli.
Si parte!
Primo tempo
Le formazioni
Vado: 22 Bellocci, 4 Bondioli, 5 Saltarelli, 6 Pisanu, 7 Arras, 9 Raffini, 14 Gulinelli, 18 Aboncklet, 20 De Rinaldis, 24 Lupinacci, 71 Syll. A disposizione: 12 Boschi, 8 Bussaglia, 10 Ciccone, 11 Vita, 27 Cecchinato, 32 Alfiero, 33 Sacco, 64 Pastorino, 70 Stampi. Allenatore: Roselli.
Lavagnese: 1 Gragnoli, 2 Ghigliotti, 4 Zaccariello, 5 Gabelli, 8 Romanengo, 9 Nieri, 16 Monteverde, 19 Oneto, 23 Berardi, 25 Vannucci, 26 Marconi. A disposizione: 12 Marchetto, 10 Lombardi, 14 Santana, 17 Daniello, 18 Reali, 20 Ceccollini, 21 Attuoni, 27 Miragliotta, 29 Fasano. Allenatore: Ranieri.
Arbitra Tavassi di Tivoli, coadiuvato da Camarda (Trapani) e Mirabella (Cireale).
Vado Ligure. La capolista Vado vuole riprendere il suo percorso di vittorie dopo il K.O. infrasettimanale contro il Gozzano. Oggi l’avversario è la Lavagnese, squadra che occupa la nona posizione in classifica. In panchina per i rossoblù c’è Alfiero, tornato al “Chittolina” dopo l’ufficializzazione in settimana,