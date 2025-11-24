  • News24
Serie D, Ligorna secondo. Pastorino: “Noi l’anti-Vado? Pensiero prematuro, sono nettamente i più forti. Serve dare continuità alle ‘partite giuste’, ma senza pressione”

"Cairese squadra viva e molto migliorata, Floris uno dei migliori della categoria. Abbiamo dimostrato maturità, esperienza e lucidità"

Cairo Montenotte. Con la vittoria per 1-0 contro la Cairese, il Ligorna vola a 28 punti e balza al secondo posto. Una classifica molto bella per i genovesi che superano il Chisola e restano a -3 dalla capolista Vado.

Ma l’esperienza di mister Matteo Pastorino suggerisce di rimanere con i piedi ben saldi a terra: “Noi dobbiamo lavorare e avere l’entusiasmo giusto, che c’è. Non abbiamo pressioni, perché nessuno ci ha chiesto di vincere il campionato. Se il Vado, che è nettamente la squadra più forte secondo me, dovesse arrivare secondo, per loro sarebbe un fallimento. Noi, invece, se facciamo questo campionato, se ci togliamo soddisfazioni e miglioriamo la posizione dell’anno scorso, abbiamo fatto bene. Da qui a pensare a obiettivi di vertice o ad alta classifica, secondo me è prematuro. Non voglio mettere pressione ai miei ragazzi: devono crescere“.

La gara di Cairo si può riassumere in due parole: “partita giusta” (termine che usa spesso anche il collega Roselli). E per sognare il primato occorrerà dare continuità a questo tipo di prestazione: “Se i ragazzi ci dimostreranno che durante il percorso riusciranno a fare questo tipo di partite, quelle giuste, e daranno continuità di prestazioni e risultati, allora ci fermeremo a parlarne”.

“Partita difficile, lo sapevamo già preparandola: per mille fattori non avremmo potuto fare quello che solitamente facciamo, cioè provare a muovere palla e giocare, soprattutto per via del campo . commenta -. Ma non è stata difficile solo per il campo: abbiamo trovato una Cairese molto migliorata rispetto al passato. Il tecnico, Floris, secondo me è uno dei migliori allenatori della categoria, e si è già vista la sua mano. Oltre ai diversi inserimenti, è una squadra viva, che ci ha impegnato dall’inizio alla fine”.

Una gara gestita con grande cura dei particolari in fase di possesso ma soprattutto in di non possesso: “Sono contento della prestazione perché per noi è stata una partita diversa dal solito, una partita che si definisce ‘sporca’. Abbiamo fatto cose che non siamo abituati a fare, ma la squadra ha risposto nella maniera giusta. Siamo arrivati preparati a una gara matura, la partita giusta da fare: non come magari è capitato in passato, sia quest’anno sia l’anno scorso. Abbiamo inserito ragazzi con fame, li abbiamo cercati proprio da quel punto di vista, e sono molto contento di tutto ciò che stanno facendo. La squadra ha risposto con grande umiltà e grande rispetto sia per l’avversario sia per la situazione. Non siamo venuti qua senza provare a giocare: è anche merito della Cairese se non siamo riusciti a fare le nostre cose. Dove prima eravamo carenti, oggi abbiamo dato una prova di maturità, di esperienza, di lucidità“.

 

 

 

