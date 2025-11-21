  • News24
Il ritorno

Serie D, la Cairese ritrova Hernandez: l’attaccante torna in gialloblù

Riecco in Val Bormida il classe 1999 che aveva vissuto la cavalcata della promozione in D: suo il primo gol nella finale di ritorno a Terni

Cairo Montenotte. La Cairese continua la campagna di mercato invernale per rinforzare la rosa. Dopo Giorcelli in difesa e Vassallo in attacco, arriva un nuovo annuncio da parte dei gialloblù, ancora nel reparto offensivo. Questa volta si tratta di un ritorno: Samuel Hernandez ritrova la Val Bormida.

L’attaccante classe 1999 ritrova i colori gialloblù dopo aver vissuto a Cairo la seconda parte della stagione 2023-2024, quella della storica cavalcata verso la Serie D con annessi playoff nazionali. Suo è stato il primo dei due gol nella finale di ritorno contro il Terni, ai quali si unirà per la stagione successiva.

“Da parte di tutta la società, un caloroso bentornato e i migliori auguri per una stagione ricca di soddisfazioni”, scrive il club.

