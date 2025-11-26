Serie D, è sempre più crisi Cairese: l’Imperia vince 1-0, gialloblù impallati

Imperia. Doveva essere la partita per cancellare i troppi punti persi, ma la Cairese è caduta nuovamente nei soliti errori ed esce dal “Ciccione” di Imperia con il cerino in mano e con una condizione di estrema fragilità. I neroazzurri allungano a + 5 sui gialloblù dimostrando di essere vivi e in fiducia. Ora per la Cairese è tempo di profonde riflessioni (clicca qui per l’intervista al dg Laoretti).

Primo tempo

Primi quarantacinque minuti a reti bianche ma con l’Imperia più attiva. I neroazzurri entrano dal primo minuto con tanta intensità pressando su ogni pallone, mettendo subito alle strette la Cairese anche psicologicamente. Gli uomini di Riolfo hanno creato più occasioni: con Gentile che ha parato la punizione di Busato e la più grande con Guida che si è visto salvare sulla linea Gulli la sua deviazione vincente. I gialloblù, ancora poco presenti dalle parti di Rossi, hanno comunque avuto la chance più grossa con il palo interno colpito da Vassallo. Servirà maggiore coraggio e concretezza nell’azione offensiva collettiva per fare proprio questo importante appuntamento.

Secondo tempo

Nel secondo tempo la Cairese parte meglio e aumenta la pressione approfittando del calo dell’Imperia. La partita diventa poi molto spezzettata, con diversi falli e ammonizioni da entrambe le parti, oltre a numerosi cambi. Ma i gialloblù sembrano essersi tolti di dosso la paura. Spicca la grande occasione sprecata con Graziani che al 78′ non riesce ad impattare bene di testa da posizione molto ravvicinata. Poi l’episodio chiave: la seconda ammonizione per Boveri cambia le sensazioni in campo e, in superiorità numerica, l’Imperia tenta di portarla a casa. E ci riesce al 90’ con Conti che segna su una deviazione su calcio d’angolo. Nei minuti di recupero la squadra di Floris non riesce a reagire e perde altri punti con il tecnico gialloblù apparso su tutte le furie.

La cronaca

IMPERIA-CAIRESE 1-0 (90′ Conti)

Finita! Vince 1-0 l’Imperia.

90’+2′ Floris infuriato nella sua panchina: sempre di più i punti buttati via dalla sua Cairese.

90′ Conti! È la sua la deviazione vincente sull’angolo: l’Imperia passa in avanti e cala il gelo sulla Cairese: 1-0 neroazzurri. Entra Sava, cinque i minuti di recupero.

89′ Occasione Imperia! Gentile alza in corner il colpo di testa di Conti.

87′ Ammonito anche Gullo nella Cairese che si abbassa per colmare l’inferiorità numerica.

85′ Cairese in dieci! Ripartenza fermata fallosamente dal già ammonito Boveri che viene allontanato. Floris effettua un cambio: entra Gargiulo, esce Vassallo.

84′ Cambia anche l’Imperia: entra Spezzano, fuori un applaudito Galliani. Campo sempre più impraticabile.

81′ Esce Graziani T, dentro Giacchino tra i gialloblù.

78′ Occasione Cairese! Traversone con la palla che arriva a Graziani T: l’attaccante non riesce a colpire bene di testa da pochi passi sciupando il vantaggio.

77′ Entra Colletto, esce Piacenza nella Cairese.

74′ Gran rovesciata di Busato che prova a fare il gol dell’anno: pallone che non esce di molto, tanti gli applausi dallo stadio.

72′ Insolito commette fallo su Graziani T e viene ammonito.

70′ Floris si gioca prima sostituzione: entra Jebbar, al suo posto Anselmo.

66′ Giorcelli stende fallosamente Insolito: giallo per lui.

61′ Traversone di Graziani G per Anselmo che in area finisce a terra: non fischia nulla l’arbitro, ma la Cairese sta sempre più guadagnando metri.

57′ Riolfo, infatti, fa due cambi: fuori Piccinin e Boccia, dentro Simonetti e Insolito.

56′ Il leggero calo dell’Imperia sembra essere arrivato: ora i neroazzurri sono un po’ più arretrati. Per la Cairese è arrivato il momento di spingere maggiormente.

54′ Ammonito Di Giosia tra le fila imperiesi.

53′ Rimessa laterale battuta da Sancinito, colpisce di testa Giorcelli che però manda alto.

50′ Cairese entrata con un miglior piglio rispetto al primo tempo. Prosegue il riscaldamento la panchina gialloblù. Intanto nuova maglia recuperata per Guida.

46′ Guida intimato ad uscire dal campo dal direttore di gara avendo una maglia strappata sul lato destro. Nota curiosa: il difensore è costretto a mettere scotch la parte mancante e poi rientra.

Si riparte! Un cambio per l’Imperia: Del Bello subentra al posto di Lopez.

45’+4′ Finisce 0-0 il primo tempo tra Imperia e Cairese.

45’+2′ Grande risposta in tuffo di Gentile sulla punizione rasoterra ad incrociare di Busato. Buon primo tempo dell’Imperia.

45′ Quattro minuti di recupero.

43′ Parata di Gentile sul tiro in area di Busato. La partita si accende.

42′ Palo della Cairese! Il rasoterra in area di Vassallo colpisce il legno e passa tutta la linea di porta. La più grande occasione dei gialloblù arriva a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Sulla ripartenza viene ammonito Boveri.

40′ Avanzata di Anselmo sulla sinistra fermata dalla difesa neroazzurra. È proprio il numero 11 che bisognerebbe cercare maggiormente: dalle sue corse si può generare quell’imprevediblità che potrebbe creare scompiglio agli imperiesi.

36′ Floris chiede di lavorare maggiormente sui riferimenti e maggiore presenza nelle seconde palle. La Cairese deve occupare con concretezza l’area dell’Imperia.

32′ Clamorosa occasione per l’Imperia! Sugli sviluppi di un calcio di punizione la palla arriva pericolosamente in area di rigore con Guida a svettare di testa superando le marcature: Gulli salva in spaccata sulla linea, intervento provvidenziale del numero 8 gialloblù.

30′ La Cairese non sta ancora riuscendo ad uscire con pericolosità per via di una grande pressione dell’Imperia, molto attiva dal primo minuto e che ha collezionato diverse occasioni seppur non siano state eccessivamente pericolose. Serve più coraggio ai gialloblù, magari sfruttando un calo dei neroazzurri che potrebbe arrivare visto il grande dispendio di energie di questi primi trenta minuti.

25′ Ancora Conti, questa volta con un cross che viene allontanato da Scarrone.

19′ Colpo di testa di Conti cercato da rimessa latarale: la sfera finisce fuori. Ancora nessuna occasione concretamente pericolosa per la Cairese mentre l’Imperia sta gradualmente crescendo.

14′ Intervento falloso di Guida su Graziani G che rimane a terra dolorante: arriva il giallo anche per lui.

11′ Primo ammonito della gara: è per Galliani dell’Imperia. Sugli sviluppi del successivo calcio di punizione arriva il lancio in area per Vassallo che però svirgola la conclusione che finisce alta sopra la traversa.

10′ Ci prova da fuori Boccia: blocca Gentile. Cairese che fatica a uscire con disinvoltura in questi primi dieci minuti.

9′ Situazione convulsa su calcio d’angolo per l’Imperia che non riesce a trovare una deviazione vincente nel mucchio di giocatori della Cairese. Buono l’approccio dei neroazzurri.

8′ Avanzata di Conti che si libera bene a centrocampo e prova un filtrante in avanti: pallone fuori misura per gli attaccanti.

7′ Imperia che prova ad occupare con convinzione la metà campo dei gialloblù, ordinati e in attesa di trovare i varchi giusti per attaccare.

4′ Cairese in campo con il terzetto di difesa composto da Boveri, Giorcelli e Scarrone, corsie laterali occupate da Anselmo e Sancinito, in mezzo Gulli e Graziani G, Piacenza e Graziani T vicini dietro a Vassallo punta singola: 3-4-2-1. In non possesso Anselmo e Sancinito si abbassano per coprire.

Si parte al “Ciccione”!

Le formazioni

Imperia: 1 Rossi, 2 Di Giosia, 3 Bresciani, 4 Lopez, 5 Guida, 6 Galliani, 7 Piccinin, 8 Boccia, 9 Conti, 10 Costantini, 11 Busato. A disposizione: 12 Giroletti, 13 Spezzano, 14 Del Bello, 15 Freccero, 16 Insolito, 17 Loporcaro, 18 Ramires, 19 Simonetti, 20 Gemetto. Allenatore: Riolfo.

Cairese: 22 Gentile, 4 Boveri, 5 Scarrone, 8 Gulli, 11 Anselmo, 16 Giorcelli, 17 Graziani G, 24 Sancinito, 25 Graziani T, 26 Vassallo, 30 Piacenza. A disposizione: 1 Ceppi, 7 Jebbar, 10 Giacchino, 18 Colletto, 20 Gargiulo, 21 Castiglia, 23 Federico, 27 Sava, 29 Vignaroli. Allenatore: Floris.

Arbitra Dumitrascu di Finale Emilia, coadiuvato da Iozzia (Roma 1) e Gherardini (Piacenza).

Imperia. La Cairese ha di fronte un importante crocevia per la sua stagione. La buona prestazione contro il Ligorna oggi va tramutata in punti, precisamente tre, per evitare di vedere allungare in classifica proprio i neroazzurri di Riolfo, vivi e capaci di vincere in una trasferta insidiosa come quella di Asti. Calcio d’inizio alle ore 15:00.