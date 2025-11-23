Serie D, il Vado severo e giusto batte il Chisola. Roselli: “Non guardo i goal subiti ma le occasioni concesse”

Vinovo. Il Vado è severo, perché sa punire e far fruttare al massimo ogni singolo errore, e gioca “giusto” come piace dire a mister Giorgio Roselli. L’1 a 0 in trasferta contro il Chisola apparecchia la tavola per la minifuga dei rossoblù. Mercoledì contro il Gozzano in caso di vittoria andrebbero al secondo posto. Tra i segreti dei rossoblù, una tenuta difensiva da record. In tutti i gironi di quarta serie, nessuna squadra ha subito solo cinque goal in dodici giornate.

“Non sono per niente d’accordo sul dire che sia stata una prestazione solo difensiva o solo offensiva. Una prestazione è giusta o sagliata, intelligente o meno intelligente – ha dichiarato Roselli -. Il punto è far capire ai ragazzi quando è il momento di stare tutti dietro, quando è giusto ripartire in contropiede, quando bisogna aggredire. Oggi hanno fatto una grandissima prestazione. Ho sentito prima che il Chisola — una squadra straordinaria, allenata benissimo e con giocatori molto forti nell’uno contro uno — ha fatto il primo tiro in porta all’82°. Questo non è sinonimo di prova difensiva: una prova difensiva è quando subisci angoli, punizioni, pali, traverse. Questa, invece, è stata una prova intelligente”.

Roselli nutre grande rispetto nei confronti del Chisola di mister Ascoli: “Avevo grande timore, perché il loro uno contro uno degli esterni era devastante, così come la tecnica dei centrocampisti. Sono una squadra fortissima, hanno gli stessi punti nostri e hanno subito pochissimi gol, uno meno di noi. Contro questa squadra, se non fai quello che abbiamo fatto noi oggi, diventa dura per tutti”.

Mercoledì il recupero al Chittolina contro il Gozzano, vincendo il quale il distacco sulle inseguitrici può aumentare ancora: “Temo molto di più mercoledì, per la stanchezza: il Chisola oggi ci ha fatto morire, e fisicamente sicuramente qualche giocatore sarà in difficoltà. Non siamo tantissimi: qualcuno è appena rientrato, abbiamo Bussaglia e Vita che non giocano uno da quattro e uno da sette-otto mesi. Dovranno rigiocare praticamente gli stessi, e qualche problema potremmo averlo, anche perché incontreremo un’altra squadra che ti fa correre ed è allenata benissimo”.

In tutti i gironi di quarta serie, nessuna squadra ha subito solo cinque goal in dodici giornate come i rossoblù. Roselli però tiene sempre i piedi ben saldi a terra: “Tutti i campionati li ha vinti chi ha subito meno gol, non chi ne ha fatti di più. Lo dicono anche in Serie A. Ma questo, di per sé, non vuol dire niente, perché prendere un gol in più o in meno è una giocata, un episodio. Non mi interessa tanto il numero dei gol subiti, quanto le occasioni che concediamo. A me interessa subire il meno occasioni possibili e crearne il più possibile. Alla fine, se uno sbaglia o il portiere para, non possiamo dire che abbiamo fatto la cosa giusta: dobbiamo lavorare sulle occasioni concesse e su quelle create”.