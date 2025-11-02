Serie D Girone A, i risultati della 10^ giornata: stop del Vado, esultano Celle Varazze e Cairese

Cade il Vado. Vincono Celle Varazze e Cairese. I rossoblù rimangono primi ma incassano la prima sconfitta stagionale sul campo del Ligorna, 1 a 0 firmato Khiari. Qui la cronaca della partita.

Prima vittoria invece per la Cairese con mister Floris, che sbanca il campo del Derthona del mister ponentino Pietro Buttu. I gialloblù si impongono 2 a 1. Al 3′ del primo tempo Gabriel Graziani apre le marcature. I bianconeri accorciano al 27′ con Buongiorno. Il goal vittoria è di Scarrone a dieci minuti dal termine.

Torna alla vittoria anche il Celle Varazze, che supera tra le mura amiche 3 a 1 la Biellese in rimonta. Ospiti in vantaggio con Beltrame sul finire del primo tempo. Nella ripresa la reazione della squadra di Pisano con la doppietta di Donaggio, secondo su rigore, e il sigillo di Akkari.

I risultati

Club Milano 2 – Gozzano 1, Derthona 1 – Cairese 2, Saluzzo 2 – Chisola 3, Sestri Levante 1 – Valenzana 1, Varese 0 – Asti 2, Celle Varazze 3 – Biellese 1, Imperia 1 – Lavagnese 2, Ligorna 1 – Vado 0, Sanremese 2 – NovaRomentin 0.

La classifica

Vado 25, Chisola 23, Ligorna 21, Valenzana e Varese 16, Sestri Levante, Asti e Biellese 15, Saluzzo e Lavagnese 14, Celle Varazze e Derthona 11, Sanremese 10, NovaRomentin e Cairese 9, Gozzano, Club Milano e Imperia 8.

Serie D Girone A (11^ giornata)

Asti – Derthona, Biellese – Imperia, Cairese – Sestri Levante, Chisola – Club Milano, Gozzano – Varese, Lavagnese – Ligorna, NovaRomentin – Saluzzo, Sanremese – Celle Varazze, Valenzana – Vado.