Serie D Girone A, risultati e classifica dopo l’11^ giornata: vince il Vado, pari del Celle Varazze, Cairese KO

Giornata da tripla per le savonesi in Serie D. Vince il Vado sul campo del Valenzana, pareggia il Celle Varazze in trasferta con la Sanremese e perde la Cairese contro il Sestri Levante (qui la cronaca).

Valenzana – Vado

Riprende la marcia della squadra di Roselli. Il Vado vince 1-3 contro il Valenzana in un “derby rossoblù”. Sblocca la partita Ciccone al 6′, poi pareggia Ciliberto al 22′. Il primo tempo si chiude con l’1-2 del Vado grazie al calcio di rigore trasformato da Raffini. Il Vado poi chiude i giochi al 95′ con Arras. La squadra di Roselli rimane dunque al primo posto ottenendo la nona vittoria in questo campionato.

La formazione del Vado: Bellocci, Bondioli, Pisanu, Raffini, Ciccone, Gulinelli, Abonckelet, Lupinacci, Messina, Syll, Barwah. A disposizione: Viganò, Arras, Bussaglia, De Rinaldis, Torre, Cecchinato, Sacco, Ndianefo, Pastorino. Allenatore: Giorgio Roselli.

Sanremese – Celle Varazze

Come detto pareggiano le Civette. Succede tutto in pochi minuti sul campo della Sanremese. Al 20′ il Celle Varazze va in vantaggio con il gol di Capra, quattro minuti dopo arriva il pareggio di Zagarese. Finisce dunque 1-1 lo scontro ligure con un punto importante per entrambe nella lotta salvezza.

La formazione del Celle Varazze: Radu, Scarfò, Ciancio, Stanga, Melani, Bortoletti, Balan, Capra, Insolito, Firman, Donaggio. A disposizione: Di Sarno, Marchetti, Busicchia, Gnecchi, Szerdi, Giolfo, Limongelli, Akkari, Righetti. Allenatore: Mario Pisano.

Cairese – Sestri Levante

Beffa per la Cairese, rimontata dal Sestri Levante. La squadra di Floris perde 1-2 per mano del gol di Klimavicius al 79‘. Prima i gialloblù erano passati in vantaggio dopo 120 secondi con Jebbar, poi Masini aveva pareggiato i conti alla mezz’ora. Non arriva dunque l’exploit al Brin, ma la Cairese perde e rimane a 9 punti in classifica

Serie D Girone A: 11^ giornata

Asti 2-3 Derthona, Cairese 1-2 Sestri Levante, Chisola 2-0 Club Milano, Gozzano 3-1 Varese, Lavagnese 1-1 Ligorna, NovaRomentin 1-4 Saluzzo, Valenzana 1-3 Vado, Biellese 1-0 Imperia, Sanremese 1-1 Celle Varazze.

La classifica

Vado 28, Chisola 26, Ligorna 22, Sestri Levante 18, Biellese 18, Saluzzo 17, Valenzana 16, Varese 16, Asti 15, Lavagnese 15, Derthona 14, Celle Varazze 12, Gozzano 11, Sanremese 11, Cairese 9, Club Milano 8, NovaRomentin 8, Imperia 8.

Il prossimo turno

Celle Varazze – Asti, Club Milano – Lavagnese, Derthona – NovaRomentin, Imperia – Cairese, Ligorna – Valenzana, Saluzzo – Biellese, Sestri Levante – Chisola, Vado – Gozzano, Varese – Sanremese.