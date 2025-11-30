Serie D Girone A (14^ giornata): esultano Vado e Cairese, pareggio di prestigio per il Celle Varazze

Domenica positiva per le savonesi impegnate nel Girone A della Serie D. Dopo il passo falso nel turno infrasettimanale contro il Gozzano, il Vado riprende la marcia vincendo 1-0 contro la Lavagnese. Tre punti ottenuti grazie al ritorno al goal dell’attaccante Diego Vita, reduce da un lungo infortunio. La Cairese coglie una vittoria pesantissima per non sprofondare grazie al goal di Gulli al 38′. Un ottimo punto per il Celle Varazze, che impatta 1 a 1 sul difficile campo del Varese. Al vantaggio ligure di Balan nel primo tempo ha risposto Cogliati nella ripresa. Tra gli altri risultati, spiccano la vittoria 4-0 del Ligorna sul Chisola con i genovesi che si candidano a principale antagonista del Vado, e la vittoria dell’Imperia che da potenziale cenerentola del torneo ora si sta dirigendo spedita verso il centro della classifica.

Vado: Bellocci, Bondioli, Saltarelli, Pisanu, Arras, Raffini, Gulinelli, Aboncklet, De Rinaldis, Lupinacci, Syll. A disposizione: Boschi, Bussaglia, Ciccone, Vita, Cecchinato, Alfiero, Sacco, Pastorino, Stampi. Allenatore: Giorgio Roselli.

Celle Varazze: Mitu, Scarfò, De Benedetti, Stanga, Busicchia, Firman, Gnecchi, Balan, Limongelli, Insolito, Donaggio. A disposizione: Zerbino, Marchetti, Calcagno, Capra, Akkari, Righetti, Melani, Bortoletti, Ciancio. Allenatore: Mario Pisano.

Cairese: Ceppi, Scarrone, Gulli, Giacchino, Anselmo, Giorcelli, Gargiulo, Castiglia, Federico, Vassallo, Piacenza. A disposizione: Gentile, Jebbar, Graziani G, Colletto, Sancinito, Graziani T, Sava, Hernandez, Vignaroli. Allenatore: Roberto Floris.

Risultati 14^ giornata

Club Milano 0 – Cairese 1, Gozzano 0 – Valenzana 1, Ligorna 4 – Chisola 0, Saluzzo 2 – Asti 0, Vado 1 – Lavagnese 0 (la cronaca), Varese 1 – Celle Varazze 1, Derthona 0 – Sanremese 2, Imperia 3 – NovaRomentin 0, Sestri Levante 0 – Biellese 0.

Classifica Serie D Girone A

Vado 34, Ligorna 31, Chisola 27, Saluzzo 24, Sestri Levante e Varese 23, Derthona e Biellese 20, Valenzana 19, Imperia 17, Celle Varazze e Lavagnese 16, Gozzano, Sanremese e Asti 15, Club Milano e Cairese 12, NovaRomentin 8.

Prossimo turno

Asti – Sestri Levante, Biellese -Ligorna, Cairese – Vado, Celle Varazze – Saluzzo, Chisola – Gozzano, Derthona – Varese, Lavagnese – Valenzana, NovaRomentin – Club Milano, Sanremese – Imperia.