Serie D: Vado di pura sostanza, 0-1 nel big match contro il Chisola e allungo in vetta

Chisola-Vado 0-1

Reti: 30′ Ciccone (V)

Secondo tempo:

90’+6 Fischio finale: Chisola-Vado 0-1.

90′ Vita, subentrato da un quarto d’ora (al rientro dopo due mesi di stop), dal fondo destro serve a rimorchio De Rinaldis. Destro dal limite, Pedone para a terra.

90′ Cinque minuti di recupero.

81′ Occasione Chisola. Cross dalla destra, Rizq gira di testa nel cuore dell’area. Bellocci si supera con un colpo di reni, sventando il pallone nell’angolino. Sulla respinta il più diretto giocatore locale viene colto in off-side.

Fase centrale del secondo tempo. Il gioco ristagna a centrocampo.

Trascorso il primo quarto d’ora della ripresa. Il Chisola prova ad attaccare a testa basta. Il Vado fino ad ora, pur non brillano in costruzione, dietro non concede spazi.

55′ Punizione Chisola dal vertice alto destro dell’area. Va Scienza con il Sinistro, Bellocci è attento e respinge.

49′ Arras riceve un lancio da metà campo. Dalla destra serve al centro Raffini, il quale per poco non riesce a stoppare solo davanti al portiere.

La gara riprende (15:33).

Primo tempo:

45+2 Fine primo tempo: Chisola-Vado 0-1.

45′ Un minuto di recupero.

43′ Uno schema da calcio d’angolo libera Rosano dal limite. Corpo all’indietro, palla alta.

30′ GOL VADO! Dopo una prima mezz’ora sorniona i rossoblu si portano in vantaggio. Punizione dai venticinque metri, leggermente decentrata a destra. Ciccone tira fuori il coniglio dal cilindro. Il numero dieci vadese con il sinistro, dalla propria mattonella, calcia una splendida parabola, che si infila imparabilmente al sette. 0-1.

Fase centrale della prima frazione. In questo momento il gioco ristagna maggiormente a centrocampo.

19′ Casazza tenta dalla media distanza, fuori bersaglio.

Trascorso il primo quarto d’ora. In questa prima fase possesso palla prettamente appannaggio del Chisola. Il Vado attende guardingo.

9′ Chisola in avanti. D’Iglio, staffilata dai venticinque metri da posizione centrale. La troeittoria prende un giro insidioso, Bellocci respinge in tuffo.

3′ Sponda di Abonckelet per Raffini. L’attaccante vadese conclude a centro area, venendo murato da un difensore locale.

L’incontro prende il via in leggero ritardo (14:33).

Vado schierato con il consueto 3-5-2. Bellocci in porta. Bondioli, Messina e Saltarelli a schermarlo. Syll e Lupinacci quinti di centrocampo. Pisanu davanti alla difesa, Abonckelet e Ciccone le mezzeali. In attacco la coppia è Arras-Raffini.

Rientrano i lungodegenti Vita (indisponibile in questa prima parte di stagione) e Bussaglia (dopo un lungo stop di 10 mesi): entrambi partono dalla panchina. L’infermeria tuttavia rimane occupata; in settimana si è infatti fermato Barwuah. Altro bega dunque per Roselli, che finora non ha mai potuto disporre della rosa al completo.

Nel Chisola squalificato il mediano Ozara, torna invece dalla squalifica l’attaccante Rizq.

Tabellino:

CHISOLA: Pedone, Scarpetta, Rosano (86′ Albisetti), Benedetto, D’Iglio, Azizi, Rizq, Favale, Rastrelli (66′ Guzman), Scienza, Casazza (77′ L. Ciccone)

A disp.: Marenco, Vitrotti, Cesari, Fragomeni, Marmo, Audisio. Allenatore: Ascoli

VADO: Bellocci, Bondioli, Saltarelli, Pisanu (59′ Gulinelli), Arras (76′ Vita), Raffini, N. Ciccone (86′ Bussaglia), Abonckelet (59′ De Rinaldis), Lupinacci, Messina, Syll (67′ Sacco)

A disp.: Viganò, Cecchinato, N’Dianefo, Pastorino. Allenatore: Roselli

Arbitro: Cataldo Zito (Rossano). Assistenti: Jonas Blondon Nkenkeu Teulem (Parma) e Filippo Todaro (Finale Emilia)

Note: Pomeriggio terso, freddo rigido (5°). Fondo sintetico in buone condizioni. Angoli 7-0. Spettatori 400 circa

Vinovo (Torino). Nella tredicesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A” il Vado è impegnato in trasferta nel big match sul campo dei piemontesi del Chisola. Fischio d’inizio quest’oggi al campo “Recaro Football Center” di Vinovo, ore 14.30.

Super sfida, prima contro seconda. Superato un terzo della competizione, il Vado comanda la classifica dalla terza giornata, con 28 punti: la truppa di mister Roselli si presenta allo scontro diretto con un vantaggio di +1 rispetto ai torinesi e una partita in meno (l’incontro con il Gozzano sarà recuperato mercoledì prossimo – 26 novembre – al “Chittolina”). Nello scorso turno infatti i rossoblu non hanno giocato a causa dell’allerta meteo.

Il Chisola, il cui incontro era stato anch’esso rinviato, ha invece già recuperato lo scorso martedì andando a pareggiare a Sestri Levante (1-1). La squadra allenata da mister Ascoli è stata l’unica, in questa prima parte della stagione, a tenere il ritmo dei vadesi.

Per questo scontro al vertice si affrontano le due migliori difese ex aequo del campionato (5 gol subiti); nonché due tra le difese meno battute dell’intera Serie D. Tra i nove gironi e 184 squadre totali, infatti, nessuna ha fatto meglio e solo altre due compagini hanno finora incassato lo stesso numero di reti (ndr, Ostia Mare e Ancona, entrambe nel girone “G”).