Serie D, il derby dei tecnici se lo aggiudica Buttu: il Derthona batte il Celle Varazze 2-0

CELLE VARAZZE 0 – 2 (43′ Buongiorno, 68′ Scalzi) DERTHONA



95′ Termina qua, il Derthona si impone all’Olmo Ferro.

93′ Szerdi prova la rovesciata, il pallone esce di pochissimo! Ora il tempo però scorre inesorabile per la squadra di Pisano. A pochissimo dal termine inoltre arriva anche la conclusione di Turco che regge di fisico, si allarga leggermente sulla sinistra e poi prova a calciare, con la palla che quasi sfiora l’incrocio.

90′ Assegnati 5 minuti di recupero.

89′ Occasioni con il contagocce in questi 10 minuti caratterizzati dai cambi, ma con un Derthona che pressa a tutto campo con una freschezza disarmante visto il minutaggio. Arriva ora l’occasione del Derthona, con un tiro di Farrauto che termina tra le braccia di Mitu.

85′ Altro cambio per Pisano, fuori Perez per Nobile. Lo segue ancora Buttu, fuori Bungiorno per Farrauto.

83′ Un altro doppio cambio, uno per parte. Pisano rileva Firman per Giolfo, Buttu inserisce Taverna e rileva Scalzi.

81′ Limongelli scatta ancora come un fulmine e brucia due giocatori ospiti, poi preso il fondo prova a calciare fortissimo. Cizza blocca in due tempi.

78′ Altro cambio per Buttu che rileva Disegni per Patti. Mossa anche per Pisano, fuori Balan per Szerdi.

74′ Buongiorno al limite del fuorigioco riesce a far scorrere la palla e a rendersi pericoloso, ma la sua scelta è troppo affrettata. Bravo Gnecchi a contenerlo, poi il numero 9 ospite calcia da lontanissimo. Mitu blocca con sicurezza e tranquillità.

72′ Celle Varazze a centimetri dal gol del vantaggio. Prima Cizza devia un pallone sul primo palo, Akkari ribadisce sul secondo dove arriva Stanga che calcia verso la porta, ma la sfera impatta su un difensore. Senza di lui, ci sarebbe stata solo la rete, tanta sfortuna qua per la squadra di Pisano che avrebbe potuto riaprire la sfida.

71′ Cambio in attacco per Pisano, fuori Donaggio per Akkari.

69′ Primo cambio anche per il Derthona, Buttu inserisce Turco per Tocila.

68′ Pallone filtrante da centrocampo, Scalzi ci si fionda come un fulmine e lo strappa alla difesa decisamente disattenta, poi quando sembrerebbe che stia per calciare sterza e manda fuori giri Mitu, poi infila a porta vuota! È una magia la rete di Scalzi, tutta mente e ingegno.

66′ Secondo cambio per il Celle, dentro Gnecchi per Bortoletti.

65′ Il Derthona è decisamente più pimpante in questa frazione di gioco, superiore nel palleggio. Soprattutto nello stretto riesce sempre ad avere un’alternativa valida per andare a concludere. Pallone che ora si ritrova tra i piedi del solito Disegni che calcia! Mitu era in traiettoria, distende solamente le braccia e devia.

62′ Limongelli dimostra subito tutta la sua rapidità. Si porta avanti la palla con il ginocchio e brucia Daffonchio, poi mette dentro ma il pallone sfila passando ad un metro da qualsiasi compagno di squadra senza riuscire a concludere l’azione.

59′ Primo cambio per il Celle Varazze, Pisano rileva Insolito per Limongelli.

57′ Perez calcia spostato sulla destra, pallone alto sulla porta. Inizia a crederci il Celle, che sta trovando continuità in costruzione.

55′ Recupero palla del Derthona che spinge tantissimo su questa azione, sventagliata da sinistra verso destra per Scalzi che calcia. Pallone rimpallato, fuori dall’area Disegni ottiene il fallo. Punizione per Scalzi, ancora un’altra battuta sulla difesa.

54′ Prima occasione per il Celle, pallone lungo che Capra riesce a portare dal limite del campo, rasentando la linea di fondo. Poi il cross che supera tutta l’area e arriva a Donaggio che calcia da posizione decisamente defilata ottenendo il corner.

51′ Azione esterna del Derthona che dal laterale confluisce in area per Gerbino che si coordina e calcia, pallone alto sulla porta. Gli ospiti hanno capito che pressare alti sulla difesa mette in forte difficoltà i padroni di casa che, fin qua, non sono ancora riusciti ad arrivare davanti alla porta avversaria.

48′ Gioco fermo in questo momento per soccorrere Tocila a terra per un colpo subito al volto. Derthona in pressione selvaggia sulla costruzione del Celle in difesa, riuscendo a mettere in seria difficoltà il palleggio avversario.

45′ Si riprende! In palleggio subito il Derthona che vuole chiudere il match. Ci prova sempre Disegni, il migliore dei suoi fino ad ora, conclusione rasoterra sul primo palo che termina a lato di poco. Poi Scalzi in pressione per poco non recupera dalla costruzione dal basso, un bel rischio preso dalla squadra di Pisano.

Secondo tempo

45′ Spacca il minuto Borghi, duplice fischio e squadre in campo per il consueto the caldo, oltre che a risistemare gli assetti tattici.

43′ Perez sulla fascia sguscia e mette dentro, il pallone arriva preciso su Buongiorno che calcia, Mitu si immola! Ci mette ancora una pezza ma poi il pallone rimane lì ancora per Buongiorno! Da 2 metri dalla linea di porta non poteva sbagliare, gonfia la rete Buongiorno e sblocca il match! Doccia gelatissima per il Celle che subisce il gol poco prima di rientrare negli spogliatoi.

41′ Buone trame del Derthona, dal laterale l’azione si sposta al centro del campo, più precisamente al limite. Marcaletti prova il tiro cross, dritto e docile tra le braccia di Mitu.

36′ Partita molto dura in questo momento, decisamente ruvida, ma il direttore di gara utilizza un metro di gara all’inglese. Il Celle va avanti con Capra che tira fuori tutta la sua bravura, serve Donaggio che prova a calciare, sarà corner. Sugli sviluppi Cizza prova a deviare prendendosi anche qualche rischio. Uno 0-0 solamente nel risultato, questa partita può essere sbloccata in un qualsiasi momento da ambo le squadre.

32′ Il Celle prova a sfondare ma sbatte sul muro eretto da Buttu, poi però Gagliardi sbaglia lo stop e rischia di perdere palla. Sempre attento Cizza che spazza via, recupera palla Gerbino che serve Disegni. Ha lo spazio per calciare il numero 8, parte il diagonale, palo! Da una situazione altamente pericolosa per il Derthona si trasforma in una grande opportunità per gli ospiti.

28′ Bortoletto atterra a centrocampo Disegni, scatta la prima ammonizione del match.

26′ Mitu blinda la porta, ma era impossibile da prendere questo pallone! Gioca nello stretto il Derthona, Disegni inventa calcio e chiude il triangolo dentro l’area. Prima conclusione murata, la seconda è una conclusione molto potente da molto vicino, ma Mitu spicca il volo e devia in corner.

24′ Scalzi si guadagna la punizione da un’ottima mattonella, ma la conclusione prende in pieno la barriera.

21′ Angolo per il Derthona, ripartenza Celle che cerca in avanti l’occasione giusta per sbloccare il match. Senza fronzoli spazza via Daffonchio, ci riprova il Celle che ottiene il corner. Blocca Cizza, ora è in avanti il Derthona, calcia Scalzi! Pallone ancora a lato, era difficilissima da prendere questa conclusione.

19′ Recriminazioni da parte dei giocatori di casa per un penalty. Anche qua per il giudice di gara non c’è niente. Partita con azioni continue da una parte all’altra ma senza essere mai troppo incisive, una paio di conclusioni a testa fino a qua.

15′ Pallone che spiove al limite dell’area per Scalzi! Calcia al volo il numero 27 che trova la porta ma anche le presa stretta di Mitu, attento sulla occlusione bassa.

10′ Donaggio prende palla e scatta. Si accorge di essere in solitaria e allora si accentra e calcia, pallone a lato di poco. L’arbitro assegna il corner, ma il calcio da fermo termina in un nulla di fatto.

7′ Partita in questo momento abbastanza bloccata. Celle Varazze in campo con divisa blu, Derthona in maglia bianca. Le disposizioni tattiche del match sono decisamente particolari e cambiano in base agli attacchi. Buttu sistema la difesa a tre di fase di possesso che diventa a 5 in fase di non possesso, con Marcaletti sempre pronto a staccarsi per marcare a uomo Capra. Per Pisano difesa invece a 4 con il consueto 4-2-3-1.

3′ Punizione per il Derthona dalla trequarti, Scalzi sulla battuta, pallone fuori di pochissimo! Sembrava entrata, ma Radu prende il pallone dietro alla sua rete. Poi iniziano anche le prime incursioni del Celle, ma Cizza esce con personalità e ribadisce con un calcio il pallone fuori dall’area.

1′ Si inizia! Pallone giocato dal Derthona che prova subito a rendersi pericoloso sulle fasce. Pallone dentro da cui scaturiscono una serie di conclusioni tutte rimpallate. L’attaccante di Buttu chiede il penalty per un presunto fallo di mano, ma la mano del giocatore avversario è attaccata al corpo per Borghi.

Primo tempo

Ecco le formazioni ufficiali:

Celle Varazze: 1 Mitu, 4 Stanga, 7 Capra, 8 Balan, 10 Donaggio, 15 Scarfò, 17 Insolito, 19 Melani, 21 Bortoletti, 23 Ciancio, 28 Firman. A disposizione: 22 Zerbino, 2 Marchetti, 3 De Benedetti, 5 Busicchia, 9 Akkari, 14 Szerdi, 16 Gnecchi, 20 Giolfo, 25 Limongelli. Allenatore: Pisano.

Derthona: 22 Cizza, 3 Gagliardi, 5 Daffonchio, 6 Marcaletti, 8 Disegni, 9 Buongiorno, 18 Perez, 21 Arcidiacono, 24 Gerbino, 27 Scalzi, 28 Tocila. A disposizione: 1 Mandrino, 14 Taverna, 15 Turco, 20 Patti, 23 Nobile, 25 Farrauto, 26 Battista, 29 Nani, 30 De Simone. Allenatore: Buttu.

Arbitro dell’incontro il signor Borghi Riccardo di Modena, coadiuvato da Bonavita Michele di Foggia e D’aniello Gianluca di Molfetta.

Celle Ligure. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme questo big match di giornata tra Celle Varazze e Derthona. Una sfida nella sfida, essendo che in campo, oltre ai 22 uomini più riserve scelti per disputare il match, ci sarà un confronto anche tra i due tecnici. Pisano vs Buttu, due se non i due tecnici più forti del panorama dilettantistico, si scontreranno in una sfida tattica che si prospetta dal sapore prelibatissimo.

Due tecnici che si sono formati da soli a suon di campionati vinti, facendo gioire migliaia di tifosi per tutta la provincia savonese. Sicuramente in Serie D ha più esperienza Buttu, che già da diversi anni allena e ha allenato diverse realtà e che ora ha portato il Derthona all’ottava posizione in classifica a -2 punti dalla zona playoff.

Per Pisano è la prima avventura nella massima serie dilettantistica, senza deludere le aspettative. Esordio anche per la sua squadra in D, le civette sono a +1 dalla zona playout e oggi vedono in questa sfida un’occasione per allontanarsi ancora di più dalla zona arancione. Ovviamente anche tantissima qualità nel rettangolo verde, con diversi giocatori che saranno ex soprattutto per il tecnico ex Finale, Albenga e Imperia.