Serie D, Cairese rimontata: il Sestri Levante vince 2-1

CAIRESE-SESTRI LEVANTE 1-2 (2′ Jebbar; 32′ Masini, 79′ Klimavicius)
90’+4′ Finisce 2-1 per il Sestri Levante: Cairese rimontata.
90′ Quattro minuti di recupero.
86′ Fuori Salducco, dentro Cattaneo nel Sestri.
85′ Lautaro a terra in area di rigore, nessun fischio da parte dell’arbitro.
79′ Gol del Sestri! Klimavicius insacca sugli una mischia in area. 2-1 ora.
77′ Fuori Federico, dentro Lautaro Fernandez nella Cairese.
73′ Tiro da fuori di Anselmo: deviazione di Turone, poi palla tra le braccia del portiere.
70′ Fuori Jebbar, dentro Anselmo nella Cairese.
69′ Poco da segnalare se non il cambio del Sestri Levante: fuori Masini, dentro Lunghi.
66′ Fuori Thomas Graziani, dentro Sava. Turone schierato come punta a fianco allo stesso Sava.
61′ Primo giallo del match: è per Thomas Graziani.
60′ Dentro Turone, fuori Giacchino. Poco fa occasione per il Sestri con Pane solo in area: girata alta.
52′ Ritmo inferiore rispetto al primo tempo questa prima parte di ripresa.
Pronti per ripartire al “Brin”. Fuori Castiglia, dentro Gulli. Si riparte!
Secondo tempo
45’+6′ Finisce qui il primo tempo: Cairese e Sestri Levante negli spogliatoi sul risultato di 1-1. Castiglia esce zoppicante dal campo.
45+2′ Traversa di Thomas Graziani dopo una bella trama! Per i gialloblù era un’occasione ghiotta per tornare davanti.
45′ Sei minuti di recupero.
37′ Replay dell’azione che ha portato al gol il Sestri: conclusione di testa di Klimavicius parata però agevolmente da Ceppi.
32′ Gol del Sestri! Masini insacca sugli sviluppi di una rimessa laterale in occasione di una disattenzione della difesa locale. 1-1 al Brin
30′ Cairese pressa a tutto campo: nessun timore reverenziale.
25′ Infortunio per l’assistente che inizia a riprendersi dopo qualche minuto. Si riparte, ci sarà un’importante aggiunta di recupero
20′ Occasionissima Sestri! Klimavicius colpisce da posizione ravvicinata con Ceppi autore di un grande intervento in tuffo. Continua a premere il Sestri per trovare il pareggio.
17′ Tiro da fuori di Castiglia fuori bersaglio.
15′ Cairese in campo ancora a tre dietro, con il 3-4-1-2. Giacchino più avanzato del solito affiancato da Thomas Graziani. Ruoli estremamente fluidi, non si vuol dare punti di riferimento ai giocatori del Sestri.
12′ Prima conclusione del Sestri Levante: ci prova di testa Mudadu, palla che finisce alta.
9′ Giacchino ci prova da fuori area raccogliendo una respinta: tentativo alto sopra la traversa.
8′ Reazione emotiva del Sestri Levante ma la Cairese è in campo con piglio e carattere.
4′ Arrivano nel proprio settore i tifosi del Sestri Levante.
2′ Cairese in vantaggio! Giacchino lanciato davanti al portiere e serve un pallone comodissimo per Jebbar che deve solo insaccare: 1-0 gialloblù.
Si parte!
Primo tempo
Le formazioni:
Cairese: 1 Ceppi, 4 Boveri, 5 Scarrone, 7 Jebbar, 10 Giacchino, 17 Graziani G, 18 Colletto, 20 Gargiulo, 21 Castiglia, 23 Federico, 25 Graziani T. A disposizione: 22 Gentile, 6 Turone, 8 Gulli, 11 Anselmo, 16 Giorcelli, 19 Fernandez, 27 Sava, 28 Anedda, 30 Piacenza. Allenatore: Floris.
Sestri Levante: 1 Tozaj V, 3 Mudadu, 4 Pane, 5 Giammarresi, 6 Piazza, 8 Masini, 10 Salducco, 11 Ferretti, 19 Klimavicius, 20 Anzalone, 23 Pio. A disposizione: 22 Mazzadi, 9 Tozaj E, 15 Garzia, 16 Basso, 17 Raggio, 18 Annaloro, 21 Lunghi, 24 Cattaneo, 25 Rustichelli. Allenatore: Ruvo.
Arbitro: Saffioti di Como.
Assistenti: Chiaro di Busto Arsizio e Boccadamo di Cinisello Balsamo.
Cairo Montenotte. Dopo la bella vittoria contro il Derthona, la Cairese oggi è in cerca di continuità. Di fronte c’è il Sestri Levante, sesta forza del campionato retrocesso lo scorso anno dalla Serie C. Un appuntamento difficile ma i valbormidesi hanno bisogno di punti per continuare a salire in classifica.