Ligorna di corto muso a Cairo: Pastore stende la Cairese

CAIRESE-LIGORNA 0-1 (20′ Pastore)

Finisce qui! Vince il Ligorna!

90+3′ Illusione del gol sul colpo di testa di Boveri. Ancora qualche minuto per crederci per la Cairese.

90′ Cinque minuti di recupero.

85′ Ultima fase del gioco: la Cairese deve crederci per puntare al pareggio.

84′ Dentro Vassallo, fuori Miccoli nel Ligorna.

78′ Ligorna ad un passo dal raddoppio! Piredda manca di precisione dentro l’area, la sua conclusione finisce a lato. Floris rileva Giacchino, dentro Hernandez.

74′ La Cairese si sta conquistando una serie di corner ma manca di concretizza negli ultimi metri. Poco fa il Ligorna ha avuto l’occasione di andare a rete a porta sguarnita, ma ottimo è stato il recupero di Sava.

70′ Ammonito Khiari nel Ligorna.

66′ Dentro Castiglia, fuori Gabriel Graziani: altra sostituzione per la Cairese.

64′ Occasione Cairese! Pescato in area, Piacenza calcia da ottima posizione trovando la bella risposta di Rodriguez. Era una situazione invitante per gli uomini di Floris.

59′ Pastore si ritrova la palla e in girata conclude da dentro area: blocca Ceppi. Dentro Costantino, fuori Tiana nel Ligorna.

56′ Triplo cambio Cairese: dentro Piacenza, Vassallo e Jebbar per Colletto, Graziani T e Anselmo.

55′ Jebbar in area si vede murare la conclusione da posizione ravvicinata. Ammonito poi Giacchino per un fallo sulla ripartenza del Ligorna.

49′ Bella avanzata di Sava sulla destra, cross però fuori misura anche per il terreno di gioco.

Sostituzione per il Ligorna: fuori Busto, dentro Bruzzo. Si riparte!

Secondo tempo

45′ Finisce senza recupero il primo tempo di Cairese-Ligorna: conducono i genovesi con la rete di Pastore.

44′ Occasione Cairese! Cross di Sava, Graziani controlla in area e appoggia sulla sinistra per Giacchino che calcia fuori dallo specchio da posizione defilata.

40′ Tiro da fuori di Sava deviato in corner dalla difesa: l’attaccante era riuscito a liberarsi dalla marcatura e calciare rientrando.

39′ Cross di Gulli per Graziani che si butta in area: esce bene stravolta Rodriguez.

34′ Uscita sbagliata di Rodriguez con il pallone che finisce laterale dalle parti di Giacchino: il giocatore gialloblù mette in mezzo con la porta vuota ma la difesa allontana il pericolo.

33′ Ligorna davvero molto preciso nelle preventive e in pressione. Gli uomini di Pastorino puntano a guadagnare campo e mettere in difficoltà una Cairese che sul piano del gioco continua a provare a costruire.

30′ Sabbione fa fallo su Graziani T lanciato in ripartenza: giallo per il numero 13 ospite.

27′ Cairese che prova a reagire ma Ligorna è molto organizzato nelle scalate. Servono spazi da trovare.

20′ Pastore! Segna il Ligorna! Bel colpo di testa del numero 7 che si stacca dalla marcatura e insacca. I gialloblù si lamentano per un presunto fallo, ma per l’arbitro non c’è nulla.

17′ Jebbar tenta il pallonetto in area dal limite ma è di poco fuori misura. Inizio di partita molto tattica con poche occasioni: le squadre lavorano molto sulle due fasi con attenzione e ancora senza sbavature di troppo.

12′ Cairese che parte col fraseggio corto per poi lanciare l’attacco in profondità. Floris soddisfatto dell’approccio dei suoi anche difensivamente: il trio Giorcelli-Boveri-Gargiulo gestiscono bene gli spazi.

7′ Pastorino guida la pressione dei suoi in fase di non possesso. Floris vuole un gioco ragionato per superare le linee genovesi, partendo dell’impostazione di Ceppi.

5′ Intervento scomposto di Dellepiane su Jebbar: ecco il primo giallo della partita. Giocatore gialloblù a terra soccorso dalla panchina, poi ripresosi subito.

4′ Prime fasi di studio tra le due formazioni.

Si parte!

Primo tempo

Le formazioni

Cairese: 1 Ceppi, 4 Boveri, 7 Jebbar, 8 Gulli, 10 Giacchino, 16 Giorcelli, 17 Graziani G, 18 Colletto, 20 Gargiulo, 25 Graziani T, 27 Sava. A disposizione: 22 Gentile, 5 Scarrone, 11 Anselmo, 21 Castiglia, 23 Federico, 24 Sancinito, 26 Vassallo M, 28 Hernandez, 30 Piacenza. Allenatore Floris.

Ligorna: 1 Rodriguez, 2 Dellepiane, 3 Carlini, 4 Miccoli, 6 Scannapieco, 7 Pastore, 10 Busto, 13 Sabbione, 19 Piredda, 29 Khiari, 30 Tiana. A disposizione: 22 Corci, 8 Vassallo P, 9 Rosa, 14 Vernetti, 16 Moramarco, 18 Bruzzo, 23 Costantino, 24 Vitali, 25 Lurani. Allenatore: Pastorino.

Arbitro: Fresu di Sassari.

Assistenti: Lufi (Lodi) e Mastroianni (Mantova).