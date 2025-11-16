Serie D, anche Imperia – Cairese non si gioca: c’è l’ufficialità

Imperia. Nessuna squadra savonese scenderà in campo in questa giornata di Serie D: neanche la Cairese scnederà in campo ad Imperia per l’allerta arancione odierna.
La decisione è arrivata pochi istanti fa con l’ordinanza comunale che ha sancito la chiusura dell’impianto sportivo imperiese.
“Dopo un’attenta analisi dei diversi scenari e modelli previsionali, non si ravvisano al momento condizioni per l’adozione di provvedimenti con misure restrittive specifiche, fatta salva la chiusura dello stadio Nino Ciccione“, si legge.
