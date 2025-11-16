  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Allerta meteo

Serie D, anche Imperia – Cairese non si gioca: c’è l’ufficialità

Emessa poco fa l'ordinanza: lo stadio "Nino Ciccione" è chiuso per l'allerta arancione odierna

Generico novembre 2025

Imperia. Nessuna squadra savonese scenderà in campo in questa giornata di Serie D: neanche la Cairese scnederà in campo ad Imperia per l’allerta arancione odierna.

La decisione è arrivata pochi istanti fa con l’ordinanza comunale che ha sancito la chiusura dell’impianto sportivo imperiese.

“Dopo un’attenta analisi dei diversi scenari e modelli previsionali, non si ravvisano al momento condizioni per l’adozione di provvedimenti con misure restrittive specifiche, fatta salva la chiusura dello stadio Nino Ciccione, si legge.

 

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.